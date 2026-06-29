[서울데이터랩]코스닥 거래상위株 혼조…져스텍 152% 급등, 화신정공·강동씨앤엘 상한가

세줄 요약 져스텍 152% 급등, 거래대금 집중

화신정공·강동씨앤엘 상한가 기록

코스닥 거래상위 종목 급등락 혼조

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29일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래상위 종목은 개별 이슈에 따라 주가가 크게 엇갈리는 모습이다. 거래량 상위권에서는 급등 종목과 급락 종목이 동시에 포진하며 장중 변동성이 확대됐다.가장 눈에 띄는 종목은 져스텍(153890)이다. 져스텍은 3만1600원으로 전일 대비 1만9100원 오른 152.80% 급등세를 나타냈다. 거래량은 1599만560주, 거래대금은 5752억3800만원으로 집계돼 수급이 집중됐다.상한가 종목도 나왔다. 화신정공(126640)은 4565원으로 전일 대비 1050원 오른 29.87%를 기록하며 상한가에 올랐고, 매도호가는 0원으로 잠겨 있다. 강동씨앤엘(198440)도 2100원으로 29.71% 상승하며 상한가를 나타냈다.이 밖에 서산(079650)은 6220원으로 11.67%, 남화산업(111710)은 5810원으로 18.57%, 유니슨(018000)은 1017원으로 9.83%, 우리기술(032820)은 1만2230원으로 9.49%, 유진기업(023410)은 3815원으로 10.10% 상승했다. 대한광통신(010170)도 1만3290원으로 1.61% 오르며 거래대금 717억4000만원을 기록했다.반면 급락 종목도 적지 않았다. 아크솔루션스(203690)는 87원으로 전일 대비 4338원 급락하며 98.03% 떨어졌고, 바이온(032980)은 4원으로 42.86% 하락했다. 삼기(122350)도 1669원으로 9.00% 내렸고 JW신약(067290)은 2245원으로 6.85%, 파루(043200)는 737원으로 6.35% 각각 하락했다.거래대금 상위에서는 HPSP(403870)가 5만2500원으로 0.38% 내렸지만 1994억5500만원이 몰리며 시장의 관심을 받았다. 시가총액 상위 거래종목인 대한광통신과 우리기술 역시 각각 2조664억원, 2조987억원 규모를 바탕으로 활발한 매매가 이어졌다.전반적으로 코스닥 거래상위 종목군은 특정 테마와 개별 재료에 따라 수급 쏠림이 심화하는 양상이다. 투자자들은 장중 급등락 종목에 대한 변동성 관리에 유의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자