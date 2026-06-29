[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 4%대 급반등…기관 순매수에 890.56까지 치솟아

세줄 요약 기관 순매수로 코스닥 4%대 급반등

코스피 약세 속 코스닥 종목 장세 강화

시총 상위주 강세, 상승 종목 우위

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코스닥이 장 초반 기관 매수세를 바탕으로 4% 넘게 급반등하며 890.56까지 치솟았다. 최근 국내 증시가 급등락을 반복하는 가운데 코스피와 다른 흐름을 보이며 개장 직후부터 강한 상승 탄력을 나타냈다.29일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 전 거래일보다 39.19포인트(4.60%) 오른 890.56을 기록했다. 지수는 860.40에 출발한 뒤 장중 저가 859.33을 찍고 곧바로 상승폭을 키우며 장중 고가인 890.56까지 올랐다.이날 코스닥은 전 거래일 851.37에서 출발해 개장 직후부터 오름세를 유지했다. 최근 시장에서는 큰 폭의 상승과 하락이 반복되며 변동성이 확대된 가운데, 이날 장 초반에는 코스피가 약세를 보이는 반면 코스닥은 강세를 나타내며 종목 장세 성격이 두드러졌다. 반도체 투자 기대와 대외 변수, 금리 및 중동 정세 등을 둘러싼 경계 심리가 공존하는 가운데 코스닥에는 정책 기대까지 맞물리며 매수세가 유입되는 흐름이다.수급별로는 기관이 914억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 799억원, 외국인은 115억원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 17억원, 비차익거래 73억원으로 전체 90억원의 순매수를 나타냈다.시장 전반으로도 상승 우위가 뚜렷했다. 상승 종목은 1338개, 하락 종목은 305개였고 보합은 70개로 집계됐다. 상한가 3개, 하한가 1개가 나왔다.시가총액 상위 종목들도 대체로 강세를 보였다. 알테오젠(196170)은 6.11% 오른 36만 4500원, 에코프로(086520)는 6.92% 오른 10만 2000원, 에코프로비엠(247540)은 5.61% 오른 14만 1200원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 5.00% 오른 50만 4000원, 주성엔지니어링(036930)은 13.47% 급등한 18만 7900원을 기록했다. 원익IPS(240810)는 3.79%, HLB(028300)는 3.88%, 리노공업(058470)은 2.02%, 리가켐바이오(141080)는 14.98% 상승했다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 개장 초반 상승률 상위 종목에는 져스텍이 208.40% 오른 3만 8550원으로 가장 두드러졌고, 코퍼스코리아는 30.00% 오른 1612원, 골프존홀딩스는 29.96% 오른 5530원, 동양파일은 29.88% 오른 3695원, 앱튼은 27.49% 오른 1637원을 나타냈다.반면 하락 종목에서는 아크솔루션스가 97.72% 급락한 101원에 거래됐고, 셀리드는 29.98% 내린 1950원으로 하한가를 기록했다. 바이온은 28.57% 내린 5원, 아이엠은 27.27% 내린 24원, 노블엠앤비는 25.00% 내린 9원으로 약세를 보였다.코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 766.57이다. 이날 장 초반 거래량은 7만 7306천주, 거래대금은 1조 999억여원으로 집계됐다. 시장에서는 7월 실적 시즌과 정부의 코스닥 관련 지원책 구체화 가능성도 함께 주목하는 분위기다. 다만 최근처럼 지수별 방향이 엇갈리고 변동성이 큰 장세가 이어지고 있어 종목별 대응이 한층 중요해지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자