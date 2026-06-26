9000 문턱서 8400까지 ‘털썩’...코스피 롤러코스터 장세

세줄 요약 코스피, 반도체 우려로 8400선 급락

사이드카·서킷브레이커 연달아 발동

외국인·기관 매도, 환율 1532원 마감

이미지 확대 코스피, 5.8% 급락하며 8411 마감 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 519.09포인트(5.81%) 내린 8411.21에, 코스닥은 36.44포인트(4.10%) 내린 851.37에 장을 마감했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전날 9000선을 넘보던 코스피가 하루 만에 8400선으로 밀렸다. 반도체 수요 둔화 우려가 확산하며 반도체주 비중이 높은 코스피 시장을 강하게 흔들었다.26일 코스피는 전 거래일 대비 519.09포인트(-5.81%) 내린 8411.21에 거래를 마쳤다. 하락 출발한 뒤 낙폭을 확대해 장중 한때 8126.84까지 내렸다. 오전 11시 12분엔 매도 사이드카가, 오후 12시 10분엔 서킷브레이커가 잇따라 발동했다. 코스피 시장 서킷브레이커 발동은 올해 5번째, 역대 11번째인데 이번주에만 두 번 발동됐다.이날 지수 급락은 반도체 가격이 높아지면서 비용 부담에 궁극적으로 반도체 수요가 둔화할 수 있다는 우려가 작용한 영향이 컸다. 전일 마이크론이 시장 기대치를 웃도는 ‘어닝 서프라이즈’를 기록하며 반도체주 강세를 이끌었는데, 이날 애플은 반도체 가격 상승으로 주요 제품 가격을 인상하겠다고 발표하며 시장 투자심리가 급격히 냉각됐다.코스피 시장에서 개인이 8조 2000억원 가까이 순매수하는 동안 외국인과 기관이 각각 4조 7000억원, 3조 8000억원어치 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 삼성전자(-5.30%), SK하이닉스(-8.36%)를 비롯한 시가총액 상위 10종목 모두 약세를 기록했다.한편 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 10.7원 내린 1532.0원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 1549.8원까지 올라 1550원선에 근접했다가 약세로 돌아서 하락 마감했다.이승연 기자