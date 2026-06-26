[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 일제히 급락…반도체·자동차·2차전지 동반 약세

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 9%대 급락

자동차·2차전지·금융주 동반 약세

시총 상위 20개 종목 모두 하락

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26일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들이 일제히 약세를 보이며 장중 낙폭을 키우고 있다. 반도체와 자동차, 2차전지, 금융, 바이오 등 주요 업종 대표주가 동반 하락하면서 시총 상단 전반에 강한 매도 압력이 형성된 모습이다.대장주 삼성전자(005930)는 32만 5500원으로 전일 대비 3만 3000원(9.21%) 내렸고, 거래량은 1790만 2820주를 기록했다. SK하이닉스(000660)도 264만 2000원으로 27만 5000원(9.43%) 하락하며 반도체 대형주가 나란히 9%대 급락세를 나타냈다. 삼성전자우(005935) 역시 21만 5500원으로 8.30% 밀렸다.이날 시총 상위권에서 가장 큰 낙폭은 SK스퀘어(402340)가 기록했다. SK스퀘어는 164만 2000원으로 25만 7000원(13.53%) 급락했다. 이어 두산에너빌리티(034020)(-8.88%), 현대모비스(012330)(-8.67%), LG에너지솔루션(373220)(-7.24%), 삼성SDI(006400)(-6.96%) 등도 큰 폭의 약세를 보였다.자동차주도 부진했다. 현대차(005380)는 46만 5000원으로 7.55% 하락했고, 기아(000270)는 13만 600원으로 6.38% 내렸다. 현대모비스도 46만 8500원으로 8.67% 떨어지며 현대차그룹 주요 종목이 동반 하락했다.삼성 계열주 전반도 약세 흐름이 뚜렷했다. 삼성전기(009150)(-2.15%)를 포함해 삼성생명(032830)(-5.93%), 삼성물산(028260)(-6.74%), 삼성바이오로직스(207940)(-5.12%), 삼성SDI(-6.96%) 등이 일제히 밀렸다. 특히 삼성바이오로직스는 131만 5000원, 삼성물산은 48만 4000원, 삼성생명은 42만 500원에 거래됐다.금융주도 하락을 피하지 못했다. KB금융(105560)은 14만 5900원으로 3.95% 내렸고, 신한지주(055550)는 8만 9800원으로 4.97% 하락했다. 외국인 비율이 높은 종목군에서도 주가 약세가 동시에 나타나면서 투자심리 위축이 반영되는 양상이다.이 밖에 한화에어로스페이스(012450)는 99만 8000원으로 6.64%, 셀트리온(068270)은 16만 2100원으로 6.35%, HD현대중공업(329180)은 55만 2000원으로 5.15%, SK(034730)는 81만 2000원으로 5.36% 각각 하락했다. 시가총액 상위 20개 종목이 모두 하락세를 보인 점은 이날 장중 시장 전반의 위험회피 심리가 강하다는 점을 시사한다.장중 수급과 대외 변수에 따라 낙폭 변동 가능성은 남아 있지만, 현재까지는 시총 상위주 전반의 동반 급락이 코스피 투자심리를 크게 짓누르는 흐름이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자