AI 수익성 우려·차익실현 등에…코스피 8700선 내줘

세줄 요약
- 미국 증시 혼조와 차익실현 매물로 코스피 약세
- 외국인 1조원 순매도, 반도체 대형주 동반 하락
- AI 수요 우려와 환율 상승이 투자심리 압박
간밤 미국 증시 혼조세와 전날 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 등 영향으로 코스피가 장 초반 8700선을 밑돌고 있다.
26일 오전 9시 25분 현재 코스피는 전 거래일 대비 241.05포인트(-2.70%) 내린 8689.25에 거래되고 있다. 하락 출발한 뒤 장중 하락 폭을 확대했다. 장중 한때 8670.76까지도 밀렸다.
개인이 9000억원어치, 기관이 900억원어치 사들이는 반면 외국인이 1조원어치 순매도하며 지수를 끌어내리는 중이다.
시가총액 상위 10개 종목 가운데 삼성전기(3.15%)와 삼성물산(0.96%)을 제외하고 약세를 보이고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3%대 빠졌고, SK스퀘어는 7% 가까이 하락했다.
이날 코스피 약세의 원인으로는 애플 등 AI 기업들의 수요 위축 우려로 간밤 미국 증시가 혼조세 마감했고, 전날 코스피가 5%대 급등하며 단기 차익 실현에 나서는 투자자들이 많아졌다는 점 등이 꼽힌다.
한지영 키움증권 연구원은 “현재 코스피는 23일 급락분을 만회한 상태”라면서도 “지수만 놓고 봤을 때 급격히 냉각됐던 시장 분위기가 호전된 것은 맞지만 반도체를 제외한 업종의 투자심리는 회복되지 못한 상황”이라고 짚었다.
한편 같은 시각 원달러 환율은 전 거래일 대비 5.20원(0.34%) 오른 1548.30원을 가리키고 있다. 장중 한때 1549.30원으로 1550원에 재차 근접했다. 지난 22일부터 5거래일 연속 상승세다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이날 코스피 하락을 주도한 투자자 주체는?