“‘검은 화요일’ 할인 기회였다구요?”…‘빚투’ 개미는 1100억 강제청산당해

세줄 요약 코스피 급락·반등 속 빚투 개인 강제청산 확대

24일 반대매매 1107억원, 이틀 합계 1531억원

신용융자 잔고·VKOSPI 역대 최고 수준 경신

이미지 확대 급등 마감한 코스피 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전날보다 459.28포인트(5.42%) 오른 8,930.30, 코스닥지수는 21.50포인트(2.36%) 내린 887.81에 마감했다. 2026.6.25 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 급등락을 반복하며 극심한 변동성을 보이는 가운데 급락장에서 ‘할인 기회’라며 뛰어드는 개인투자자가 있는 반면 강제처분(반대매매)으로 눈물을 흘리는 사례도 속출하고 있다.특히 화요일인 지난 23일 코스피가 10% 폭락한 뒤 다음날 반등했지만, 강제처분된 개인 주식은 1000억원대로 치솟은 것으로 나타났다.25일 금융투자협회에 따르면 지난 24일 기준 ‘초단기 빚투(빚내서 투자)’로 분류되는 위탁매매 미수금은 1조 3768억원으로 집계됐다.이 거래는 개인들이 증권사로부터 이틀간 빌려 쓴 자금으로, 전날(1조 4792억원)보다 1000억원가량 줄었다.그러나 같은 날(24일) 빌린 돈을 갚지 않아 반대매매된 규모는 1107억원으로 치솟았다. 전장에서 강제 처분된 424억원의 두 배를 훌쩍 넘는 규모다.반대매매 금액이 1000억원을 넘은 것은 지난 15일(1008억원) 이후 9일 만이다.지난 23일 코스피는 9.99% 폭락한 뒤 24일에는 3.26% 반등했는데, 개인이 보유하고 있던 주식은 1000억원 넘게 강제로 처분된 것이다.이로써 23일과 24일 이틀에 걸쳐 반대매매 금액은 1531억원에 달했다.미수금 대비 반대매매 비중도 지난 23일 3.3%에서 24일에는 7.5%로 대폭 증가했다. 지난 9일(10.5%) 이후 가장 높은 수준이다.이 거래는 투자자가 증권사로부터 돈을 빌려 주식을 산 뒤 2거래일 안에 대금을 갚아야 하지만, 이를 갚지 못하면 3거래일째 주식이 강제로 매각된다.반대매매는 실제 체결과는 별도로 장 시작과 동시에 하한가에서 던져지기 때문에 개인의 손실 확대 위험이 크다. 24일 코스피가 1%대 상승 출발해 그 폭을 확대했어도 1107억원의 주식은 장 시작과 함께 강제로 팔려나가 3%대 반등 속에서 누릴 수 있었던 수익은 기회조차 얻을 수 없었다.같은 날(24일) 신용융자거래 잔고는 전장보다 5392억원 늘어난 38조 6328억원으로, 지난 19일(38조 4786억원)을 넘어 다시 역대 최고치를 기록했다.신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 돈을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로, 융자 기간은 대개 일주일 이상이다.코스닥 시장에서 신용거래융자 잔고는 8조 8785억원으로 전장(8조 9603억원)보다 줄어들었지만, 유가증권시장에서는 29조 7542억원을 기록하며 역대 30조원에 가장 가까운 수준까지 접근했다.올해 유가증권시장에선 매도·매수 사이드카 연간 역대 최다 기록을 이어가고 있다. 올해 코스피에서 상반기에만 매도와 매수를 합한 사이드카 발동은 27번째로, 금융위기 당시였던 2008년(26회)을 넘어섰다.서킷브레이커 발동은 올해 들어서만 4번째다. 역대 10번 중 절반 가까이가 올 상반기 발동된 것이다. 2000년 ‘닷컴버블’과 2020년 코로나19 팬데믹 때 각각 2번씩 발동한 게 연간 최다였지만 이미 이를 훌쩍 넘어섰다.한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 24일 한때 97.78을 기록, 거래소가 이 지수를 공식 발표하기 시작한 2009년 4월 이후 최고치를 나타내기도 했다. 25일도 95.09로 전장 대비 0.28(0.30%) 오른 상태로 마감했다.신진호 기자