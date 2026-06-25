[마감시황] 코스닥, 2.36% 내린 887.81 마감…기관 매도에 900 밑으로 후퇴

세줄 요약 기관 매도 확대, 코스닥 887.81 마감

장중 930선 회복 뒤 급락, 900선 이탈

2차전지·성장주 약세, 하락 종목 우세

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25일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 21.50포인트(-2.36%) 내린 887.81에 장을 마감했다. 지수는 923.66에 출발해 장중 930.81까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 884.05까지 밀렸다.투자자별로는 개인이 1475억원어치를 순매수했지만 기관이 1704억원어치를 순매도했고 외국인도 212억원어치를 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 872억원 매도 우위, 비차익거래가 216억원 매수 우위를 나타내며 전체적으로 657억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 투자심리도 위축됐다. 상승 종목은 400개, 하락 종목은 1280개였고 보합은 57개였다. 상한가 8개, 하한가 4개로 약세 종목 수가 크게 우세했다. 거래량은 6억 2682만 9000주, 거래대금은 7조 156억 1300만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 에코프로비엠(247540)은 5.57% 내린 14만 4000원, 에코프로(086520)는 5.29% 내린 10만 2000원으로 마감했다. 주성엔지니어링(036930)도 8.50% 하락한 16만 6900원에 거래를 끝냈다. 반면 알테오젠(196170)은 0.94% 오른 37만 5000원, 원익IPS(240810)는 2.72% 오른 15만 4700원, 리노공업(058470)은 4.11% 오른 8만 8700원으로 상승 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 0.19% 오른 51만 6000원을 기록했다.같은 반도체 관련 종목군 안에서도 흐름은 엇갈렸다. 이오테크닉스(039030)는 1.95% 내린 47만 7000원, HLB(028300)는 2.58% 내린 4만 9000원, 코오롱티슈진(950160)은 0.79% 내린 10만 300원으로 거래를 마쳤다. 업종 대표주 가운데 2차전지 종목의 낙폭이 상대적으로 두드러졌다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 앱튼(30.00%), 삼기에너지솔루션즈(29.96%), 오에스피(29.95%), 파루(29.94%), 삼기(29.93%)가 올랐다. 반면 프로브잇(-44.44%), 바이온(-41.67%), 노블엠앤비(-38.10%), 썸에이지(-30.00%), 지니틱스(-29.98%) 등은 큰 폭으로 하락했다.이날 코스닥은 최근 5거래일 흐름에서도 변동성이 이어졌다. 지난 19일 966.59, 22일 968.40, 23일 891.52, 24일 909.31을 기록한 뒤 이날 다시 887.81로 내려앉았다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다.유가증권시장이 반도체 대형주 강세를 바탕으로 급등한 것과 달리 코스닥은 성장주와 2차전지, 일부 장비주 중심의 약세가 이어지며 시장 간 온도 차가 두드러졌다. 개인 매수에도 기관과 외국인의 동반 매도 압력을 이겨내지 못하면서 코스닥은 900을 다시 내줬다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자