[서울데이터랩] 코스닥 1.95% 오른 927.07 출발 이후 강세 유지…개인 순매수에 상승 종목 1220개

세줄 요약 코스닥 1.95% 상승 출발, 927.07 기록

개인 679억 순매수, 외국인·기관 순매도

상승 종목 1220개, 시총 상위주 대체 강세

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코스닥시장이 개장 직후 상승 흐름을 이어가며 반등세를 이어갔다. 최근 급락 이후 이틀 연속 반등에 성공한 가운데 개인 매수세가 지수를 끌어올리는 모습이다.25일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 17.76포인트(1.95%) 오른 927.07을 기록했다. 지수는 923.66으로 출발한 뒤 장중 930.81까지 오르며 강세를 보였고, 저가는 916.29였다. 전날 2.00% 상승한 데 이어 이날도 오름세를 이어가면서 23일 7.94% 급락분을 일부 만회하는 흐름이다.장 초반 코스닥은 전 거래일 대비 14.35포인트 오른 923.66에 출발한 뒤 한때 상승폭이 다소 줄었지만 다시 강세를 회복했다. 같은 시각 코스피가 급등하며 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동된 점도 투자심리 개선에 영향을 준 것으로 풀이된다.수급별로는 개인이 679억 원어치를 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 외국인은 225억 원, 기관은 419억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 2억 원 매수 우위, 비차익거래 336억 원 매도 우위로 전체 334억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 강세가 우세했다. 상승 종목은 1220개였고 이 가운데 상한가 5개를 기록했다. 하락 종목은 419개, 하한가는 1개였으며 보합은 72개였다.시가총액 상위 종목들은 대체로 오름세를 보였다. 알테오젠(196170)은 3.23% 오른 38만 3500원, 레인보우로보틱스(277810)는 2.33% 오른 52만 7000원, 원익IPS(240810)는 2.92% 오른 15만 5000원, 리노공업(058470)은 3.52% 오른 8만 8200원, 리가켐바이오(141080)는 3.47% 오른 15만 7900원에 거래됐다. 에코프로비엠(247540)과 HLB(028300)도 각각 0.92%, 0.99% 상승했다. 반면 에코프로(086520)는 0.65% 내렸고 주성엔지니어링(036930)은 0.16% 하락했다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에는 앱튼이 30.00% 오른 988원, 남화토건이 29.93% 오른 7770원, 삼기가 29.93% 오른 1411원, 뉴인텍이 29.92% 오른 1116원, 오텍이 29.87% 오른 3435원으로 이름을 올렸다. 반면 샤페론은 29.98% 내린 759원으로 하한가를 기록했고 KS인더스트리는 22.83%, 한국비티비는 20.84%, 썸에이지는 20.41%, 프로브잇은 18.52% 각각 하락했다.코스닥 상장사 가운데서는 셀바스AI가 인공지능 어학 교육 통합 제품군인 ‘셀바스 스피치에듀’를 선보였다. 말하기 평가 솔루션과 쓰기 평가 솔루션을 결합한 형태로, 맞춤형 피드백과 운영 효율성을 강화한 점이 특징이다.코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다. 거래량은 8억 4691만 주, 거래대금은 1조 642억 1500만 원으로 집계됐다. 최근 변동성이 컸던 만큼 이날 반등세가 장중 내내 이어질지 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자