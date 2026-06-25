[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대표주 검색 쏠림, SK하이닉스·삼성전자 선두

대형 기술주와 전기전자 종목 전반 강세 흐름

하락 종목은 알테오젠·에코프로 두 곳에 그침

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25일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 23.49%를 기록했고, 삼성전자(005930)가 23.40%로 뒤를 이었다. 두 종목의 검색 비율 합계가 46.89%를 기록하며 개장 초반 시장의 시선이 반도체 대표주에 쏠린 모습이다.주가 흐름도 강했다. SK하이닉스는 전일 대비 27만 4000원 오른 285만 4000원으로 10.62% 상승했고, 삼성전자는 1만 7000원 오른 35만 7500원으로 4.99% 올랐다. SK스퀘어(402340)도 9.73% 상승한 197만 4000원으로 검색 순위 3위에 올랐다. 한미반도체(042700)는 3.70% 상승했고 LG이노텍(011070)은 5.22%, 삼성전기(009150)는 4.89% 상승하며 전기전자 업종 전반의 강세를 뒷받침했다.대형주 가운데서는 삼성물산(028260)의 오름폭이 두드러졌다. 삼성물산은 7만 1500원 오른 55만 3000원으로 14.85% 급등해 검색 순위 13위에 이름을 올렸다. 현대차(005380)는 2.55%, 현대모비스(012330)는 3.73% 상승했고, LG전자(066570)와 NAVER(035420)도 각각 1.96%, 1.81% 오르며 비교적 견조한 흐름을 보였다.조선·기계 및 기타 시가총액 상위 종목도 대체로 강세였다. 한화오션(042660)은 3.77% 오른 11만 원, 두산에너빌리티(034020)는 1.32% 상승한 9만 1800원, 삼성중공업(010140)은 0.20% 오른 2만 4650원을 나타냈다. 삼성SDI(006400)와 LS ELECTRIC(010120)도 각각 1.74%, 2.00% 상승했다.반면 일부 성장주와 2차전지 관련 종목은 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 0.67% 내린 36만 9000원, 에코프로(086520)는 0.74% 하락한 10만 6900원을 기록했다. 검색 상위 20개 종목 가운데 하락 종목은 이들 2개에 그쳐 전반적으로는 상승 우위의 장세가 형성됐다.거래 측면에서는 삼성전자가 328만 752주로 가장 활발했고, 삼성전자우(005935)도 51만 2929주, SK하이닉스는 30만 9233주를 기록했다. 검색과 거래가 동시에 반도체 대표주와 삼성그룹 주요 종목에 몰리면서 개장 초반 수급 쏠림 현상이 뚜렷해지는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자