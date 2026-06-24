[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위권 동시 장악

반도체·바이오·2차전지주 강세 확산

일부 대형 기술주·부품주 차익실현 매물

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24일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 1, 2위를 차지하며 투자자 관심이 반도체 대형주에 집중됐다. 이날 가장 높은 검색 비율은 삼성전자 23.72%, SK하이닉스 21.22%로, 두 종목 합산 비중이 40%를 웃돌았다.주가 흐름을 보면 삼성전자는 전일 대비 3만 500원 오른 34만 500원에 마감하며 9.84% 급등했다. 거래량도 4629만 5599주로 압도적이었다. 삼성전자우(005935) 역시 5.43% 오른 21만 3500원으로 강세를 보였다. 반면 SK하이닉스는 장중 270만 3000원까지 올랐지만 종가는 258만 원으로 0.98% 상승에 그쳐 상승폭을 일부 반납했다.검색 상위권에서는 바이오주의 탄력도 두드러졌다. 알테오젠(196170)은 11.56% 오른 37만 1500원으로 주요 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, 셀트리온(068270)도 7.60% 올라 17만 2700원에 거래를 마쳤다. 반도체 장비주인 한미반도체(042700)는 4.65% 상승했고, 제주반도체(080220)도 1.90% 올랐다.2차전지와 그룹주 흐름도 강했다. 삼성SDI(006400)는 4.26% 오른 48만 9000원, 에코프로(086520)는 4.56% 오른 10만 7700원으로 마감했다. 삼성물산(028260)은 5.82% 상승한 48만 1500원을 기록했고, 두산로보틱스(454910)도 6.98% 올라 9만 5000원에 장을 마쳤다. 두산에너빌리티(034020)는 1.57%, 한화오션(042660)은 1.44%, LG전자(066570)는 1.24% 각각 상승했다.반면 일부 시가총액 상위주와 전기전자 종목에는 차익실현 매물이 나왔다. SK스퀘어(402340)는 1.80% 내린 179만 9000원, NAVER(035420)는 1.53% 하락한 19만 9400원으로 마감했다. 현대차(005380)는 0.39% 내린 50만 9000원, 삼성전기(009150)는 1.31% 하락한 196만 4000원, LG이노텍(011070)은 3.43% 떨어진 95만 7000원을 기록했다. LG씨엔에스(064400)도 0.87% 내렸다.이날 검색 상위 종목군은 반도체와 바이오, 일부 2차전지 종목으로 매수세가 유입된 반면, 일부 대형 기술주와 부품주에서는 종목별 차별화가 이어진 것으로 풀이된다. 특히 삼성전자 급등과 알테오젠 강세가 장 마감 직후 투자자들의 검색 수요를 크게 자극한 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자