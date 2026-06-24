[서울데이터랩]삼성전자 강세에도 반도체 대형주 엇갈려…코스피 시총 상위주 혼조

세줄 요약 삼성전자 강세, SK하이닉스 약세로 반도체 엇갈림

삼성물산·바이오주 강세, 지수 하방 일부 방어

자동차·금융·방산주 약세, 상위주 혼조 장세

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24일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 뚜렷한 방향성보다는 종목별 차별화 장세를 나타내고 있다. 반도체 대장주 삼성전자(005930)는 전일 대비 9000원 오른 31만 9000원으로 2.90% 상승했고, 거래량은 2586만 787주를 기록하며 비교적 견조한 매수세가 유입됐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 9만 1000원 내린 246만 4000원으로 3.56% 하락해 대형 반도체주 간 흐름이 엇갈렸다.낙폭이 가장 두드러진 종목은 SK스퀘어(402340)다. 이 종목은 전일 대비 21만 7000원 급락한 161만 5000원으로 11.84% 하락 중이다. 삼성전기(009150)도 8만 4000원 내린 190만 6000원으로 4.22% 밀렸고, 현대차(005380)는 49만 6500원으로 2.84%, 현대모비스(012330)는 49만 7500원으로 2.45% 각각 하락했다. LG에너지솔루션(373220)도 35만 5000원으로 1.93% 약세를 보였다.반면 일부 삼성그룹주와 바이오주는 상대적으로 강했다. 삼성물산(028260)은 2만 3500원 오른 47만 8500원으로 5.16% 상승해 시총 상위주 가운데 돋보이는 오름세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(207940)는 4만 6000원 오른 131만 9000원으로 3.61% 상승했고, 셀트리온(068270)은 7600원 오른 16만 8100원으로 4.74% 뛰었다. 삼성전자우(005935)도 1.73% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 0.85% 오르며 제한적 반등을 시도했다.방산·조선·원전 관련 대형주들은 대체로 숨 고르기 양상이다. HD현대중공업(329180)은 1.19% 하락한 58만 1000원, 한화에어로스페이스(012450)는 0.84% 내린 106만 4000원, 두산에너빌리티(034020)는 0.78% 밀린 8만 8500원에 거래되고 있다. 최근 주가 상승 폭이 컸던 종목군을 중심으로 차익실현 매물이 일부 출회되는 모습으로 읽힌다.금융주도 전반적으로 약세다. KB금융(105560)은 14만 9200원으로 2.93%, 신한지주(055550)는 9만 5100원으로 2.66% 하락 중이다. 삼성생명(032830) 역시 1.76% 내린 41만 7500원에 거래되고 있다. 외국인 비율이 높은 KB금융과 신한지주가 나란히 조정을 받으면서 금융 대형주의 투자심리도 다소 위축된 분위기다.시총 상위 20개 종목 전반을 보면 상승 종목보다 하락 종목 수가 더 많아 지수 상단을 무겁게 하는 모습이다. 다만 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 일부 대형주의 선별적 강세가 지수 하방을 방어하는 흐름도 함께 나타나고 있다. 장중 수급 변화에 따라 반도체와 바이오, 자동차·금융주 간 주도주 구도가 계속 빠르게 바뀔 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자