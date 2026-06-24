[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼성전자 급등, 계양전기·보해양조 상한가

세줄 요약 코스피 거래 상위 종목, 혼조세 전개

삼성전자 급등, SK하이닉스는 하락

계양전기·보해양조 상한가 기록

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24일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 혼조세를 보였다. 거래량 상위권에서는 삼성전자(005930)가 2647만 487주로 가장 활발한 거래를 기록했고, 부국철강(026940) 2564만 8465주, 디와이에이(002880) 950만 7431주, 대원전선(006340) 769만 9165주, 한온시스템(018880) 745만 9108주 등이 뒤를 이었다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자가 전일 대비 1만 5500원 오른 32만 5500원으로 5.00% 상승했다. 거래대금은 8조 7111억원 수준으로 집계됐다. 삼성전자우(005935)도 3.46% 오른 20만 9500원에 거래됐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 4만 3000원 내린 251만 2000원으로 1.68% 하락했지만, 거래대금은 11조 5095억원으로 시장 내 최상위권을 기록했다.개별 종목 중에서는 계양전기(012200)가 29.80% 오른 6250원으로 상한가를 기록했고, 보해양조(000890)도 29.93% 오른 3950원으로 가격제한폭까지 치솟았다. 디와이에이는 21.55% 급등한 925원, 부국철강은 12.78% 오른 4235원, 다스코(058730)는 9.49% 상승한 3345원, 현대약품(004310)은 6.29% 오른 7600원에 거래됐다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 해태제과식품(101530)은 6.27% 내린 5830원으로 낙폭이 컸고, 한화생명(088350)은 4.68% 하락한 4580원, LG디스플레이(034220)는 3.12% 내린 1만 1800원, SK네트웍스(001740)는 2.58% 하락한 9440원, KEC(092220)는 2.24% 내린 3930원을 나타냈다. 한온시스템도 1.52% 밀린 3890원에 거래됐다.업종 대표주 흐름을 보면 대우건설(047040)은 1.50% 오른 1만 9670원으로 상승세를 유지했고, 미래에셋증권(006800)은 1.42% 내린 4만 1550원, 삼성중공업(010140)은 0.41% 하락한 2만 4200원, SK증권(001510)은 0.59% 내린 2520원에 거래됐다. 시장에서는 반도체 대형주와 중소형 개별 종목 간 수급 차별화가 두드러지는 모습이다.장중 코스피 거래 상위 종목군에서는 대형 반도체주 강세와 일부 테마성 중소형주의 급등이 맞물리며 종목 장세가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자