[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주, 장중 혼조…알테오젠 7%대 강세·펩트론 9%대 급등

세줄 요약 바이오 대형주 강세, 알테오젠·펩트론 급등

2차전지주 엇갈림, 에코프로 상승·비엠 하락

반도체 소부장 약세, HPSP·파두 낙폭 확대

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24일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 뚜렷한 차별화 장세를 나타내고 있다. 바이오 대형주와 일부 2차전지 종목이 상승 흐름을 보이는 반면, 반도체 소부장과 일부 기술주에는 차익실현 매물이 출회되는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 35만 9000원으로 전일 대비 2만 6000원(7.81%) 오르며 상위 종목 가운데 강한 상승세를 기록했다. 거래량은 59만 9301주를 나타냈다. 펩트론(087010)도 20만 7000원으로 9.81% 급등했고, 리가켐바이오(141080)는 14만 5400원으로 5.36%, 에이비엘바이오(298380)는 9만 6000원으로 4.23% 상승했다. HLB(028300) 역시 4만 9050원으로 3.26% 올랐고, 코오롱티슈진(950160)은 9만 8600원으로 3.57% 강세를 보였다. 삼천당제약(000250)도 22만 9000원으로 2.46% 상승했다.2차전지 대형주 흐름은 엇갈렸다. 에코프로(086520)는 10만 5900원으로 2.82% 올랐지만, 에코프로비엠(247540)은 14만 9900원으로 0.66% 내렸다. 업종 대표주 내에서도 종목별 수급 차별화가 이어지는 양상이다.반도체 및 장비주는 전반적으로 약세가 우세했다. 주성엔지니어링(036930)은 18만 1500원으로 1.47% 내렸고, 원익IPS(240810)는 14만 5700원으로 2.93% 하락했다. 리노공업(058470)은 8만 3000원으로 2.24%, ISC(095340)는 18만 3800원으로 3.47% 밀렸다. 심텍(222800)은 11만 4700원으로 4.81% 하락했고, HPSP(403870)는 5만 200원으로 5.28% 내리며 낙폭이 컸다. 파두(440110)는 8만 2800원으로 7.80% 하락해 상위 종목 가운데 약세가 두드러졌다. 다만 이오테크닉스(039030)는 46만 2000원으로 0.43% 소폭 상승했고, 피에스케이(319660)는 16만 5200원으로 3.44% 올랐다.기타 시총 상위주 가운데 레인보우로보틱스(277810)는 50만 3000원으로 보합권에 머물렀다. 디앤디파마텍(347850)은 9만 7100원으로 1.04% 상승했다. 거래량 측면에서는 HPSP가 255만 3970주로 가장 활발했고, 파두 115만 9271주, 디앤디파마텍 99만 2773주, 주성엔지니어링 99만 2599주 등이 뒤를 이었다.전반적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 바이오 강세와 반도체주 조정이 맞물리며 종목별 온도차가 크게 벌어지는 장중 흐름을 보이고 있다. 특히 알테오젠과 펩트론 등 바이오 종목으로 매수세가 집중되는 반면, HPSP와 파두 등 일부 기술주에는 매물이 출회되며 투자심리가 엇갈리는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자