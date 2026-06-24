[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 상승 출발 뒤 897.64로 반등…외국인 팔고 개인·기관 매수

세줄 요약 코스닥, 장 초반 급등락 뒤 897.64로 반등

외국인 696억 순매도, 개인·기관 순매수

상승 종목 우세, 거래대금 8857억 원대

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24일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 6.12포인트(0.69%) 오른 897.64를 나타냈다. 지수는 905.13으로 출발한 뒤 장중 고가 906.78, 저가 888.74를 오가며 상승 출발 이후 보합권 흐름을 거쳐 다시 반등하는 모습을 보였다. 전날 7.94% 급락했던 데 따른 반발 매수와 함께 장 초반 변동성이 이어지는 양상이다.수급은 엇갈렸다. 외국인은 696억 원 순매도했고, 개인은 108억 원, 기관은 609억 원 순매수했다. 장 초반 한때 외국인 순매도 폭이 831억 원 수준까지 확대되며 지수 하락 전환을 이끌었지만, 이후 개인과 기관 매수세가 지수를 받쳤다. 프로그램 매매는 차익거래 24억 원 순매수, 비차익거래 663억 원 순매도로 전체 639억 원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 상승 종목이 824개로 하락 종목 778개를 웃돌았다. 보합은 113개였고 상한가 2개, 하한가는 없었다. 거래량은 8201만 2000주, 거래대금은 8857억 500만 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 0.60% 오른 33만 5000원, 에코프로(086520)는 0.87% 오른 10만 3900원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.17% 오른 52만 4000원, HLB(028300)는 3.53% 오른 4만 9175원, 이오테크닉스(039030)는 2.93% 오른 47만 3500원에 거래됐다. 반면 에코프로비엠(247540)은 0.86% 내린 14만 9600원, 주성엔지니어링(036930)은 0.27% 내린 18만 3700원을 나타냈다. 원익IPS(240810)와 리노공업(058470)도 각각 1.40%, 2.12% 상승했다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에는 노블엠앤비가 56.00% 오른 39원, 로킷헬스케어가 29.91% 오른 4만 8000원, 삼기가 29.90% 오른 1086원, 삼기에너지솔루션즈가 27.13% 오른 1420원, 남화토건이 26.74% 오른 5830원으로 이름을 올렸다. 반면 JW신약은 15.62% 내린 2620원, 파이온엑스는 14.39% 내린 2380원, 베셀은 13.08% 내린 638원, 유티아이는 12.65% 내린 5110원, 제놀루션은 11.86% 내린 1018원으로 약세를 보였다.이날 시장은 코스피 반등과 반도체주 강세 흐름과도 맞물렸다. 코스닥은 905.13으로 1.53% 상승 출발했지만 곧바로 상승폭을 반납하며 장 초반 890.66까지 밀리기도 했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 오름세를 보이고 원·달러 환율이 1534.90원으로 전일보다 4.20원 내린 채 출발한 점도 투자 심리에 영향을 준 것으로 풀이된다. 코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자