[마감시황] 코스닥 7.94% 급락…891.52 마감

세줄 요약 코스닥 7.94% 급락, 891.52로 마감

장중 반등 후 급락, 시총 상위주 동반 하락

코스피 급락·사이드카·서킷브레이커 발동

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코스닥이 하루 만에 7% 넘게 급락하며 891.52에 거래를 마쳤다. 장중 971.69까지 올랐지만 낙폭을 키우며 저가로 마감했고, 시가총액 상위 종목들이 일제히 급락하면서 시장 전반에 매도 압력이 확산됐다.23일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52에 장을 마쳤다. 이날 지수는 958.64에 출발한 뒤 장중 한때 971.69까지 올랐지만, 이후 급격히 밀리며 891.52까지 떨어졌다. 이는 이날 장중 최저치이자 종가다.코스닥은 최근 5거래일 흐름에서도 변동성이 두드러졌다. 17일 1031.96, 18일 1000.93, 19일 966.59로 낮아진 뒤 22일 968.40으로 소폭 반등했으나, 이날 다시 큰 폭으로 하락했다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다.수급에서는 외국인과 기관이 각각 2588억원, 1325억원 순매수했고 개인은 3984억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 299억원, 비차익거래 1658억원 순매수로 전체 1957억원 매수 우위를 나타냈다.다만 시장 전반의 충격은 컸다. 코스피도 같은 날 9.99% 하락한 8203.84로 마감해 국내 증시 전반의 변동성이 크게 확대됐다. 급락장 속에서 코스닥과 유가증권시장에서는 사이드카가 발동됐고, 코스피시장에서는 서킷브레이커도 실행됐다.시가총액 상위 종목들은 대부분 큰 폭으로 내렸다. 알테오젠(196170)은 4.99% 하락한 33만 3000원, 에코프로비엠(247540)은 9.48% 내린 15만 900원, 에코프로(086520)는 10.04% 떨어진 10만 3000원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 12.22%, 주성엔지니어링(036930)은 6.92%, 코오롱티슈진(950160)은 6.30%, 원익IPS(240810)는 12.99%, 리노공업(058470)은 8.12%, HLB(028300)는 6.50%, 이오테크닉스(039030)는 11.20% 각각 하락했다.종목별로는 상승 종목이 134개에 그친 반면 하락 종목은 1574개에 달했다. 보합은 26개였고 상한가 8개, 하한가 1개로 집계됐다. 거래량은 7억 8272만 2000주, 거래대금은 8조 5812억 6700만원이었다.개별 종목 가운데 프로브잇은 177.78% 오른 50원으로 상승률 1위를 기록했고, 바이온은 68.42% 상승한 32원에 거래를 마쳤다. 모헨즈는 30.00% 오른 4290원, 위지트는 30.00% 오른 1742원, 헝셩그룹은 29.98% 오른 724원을 나타냈다.반면 오늘이엔엠은 29.93% 내린 2985원으로 가장 큰 낙폭을 보였고, 파이온엑스는 28.53% 떨어진 2780원, 크리스탈신소재는 26.92% 하락한 1520원에 마감했다. 파두는 22.52% 내린 8만 9800원, 유티아이는 21.48% 하락한 5850원을 기록했다.국내 증시가 전반적으로 급락하는 과정에서 반도체 대형주와 증권주도 동반 약세를 보이며 투자 심리를 짓눌렀다. 코스닥은 외국인과 기관의 순매수에도 불구하고 시가총액 상위주 전반의 급락과 광범위한 하락 종목 확산 속에 반등 동력을 찾지 못했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자