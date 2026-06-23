[마감시황] 코스피, 9.99% 급락한 8203.84 마감…서킷브레이커 올해 4번째 발동

세줄 요약 코스피 장중 급락, 서킷브레이커 발동

외국인·기관 대규모 매도, 시총주 동반 하락

코스닥 900선 붕괴, 환율 1539원대 상승

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국내 증시가 23일 급락 마감했다. 23일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 847.40포인트(9.30%) 내린 8267.15에 거래를 마쳤다.코스피는 9083.54로 출발한 뒤 장중 9175.45까지 오르기도 했지만, 이후 낙폭을 키우며 8267.15까지 밀려 저가로 장을 마감했다. 거래량은 4억 8371만 1000주, 거래대금은 59조 8623억 5000만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 9385.59, 52주 최저치는 3032.47이다.이날 장중 변동성 확대에 따라 시장 안전장치도 연이어 가동됐다. 오후 2시 33분 43초 코스피가 전 거래일 대비 736.30포인트(8.07%) 하락한 8378.25를 기록하면서 유가증권시장 서킷브레이커가 발동됐고, 매매거래는 20분간 중단됐다. 거래는 오후 2시 53분쯤 재개됐다. 코스피 서킷브레이커 발동은 올해 4번째이자 역대 10번째다.앞서 오전 11시 40분 44초에는 코스피200 선물지수가 전일 대비 76.06포인트(5.12%) 내린 1407.54를 기록하면서 프로그램 매도호가 일시효력정지 조치인 매도 사이드카도 발동됐다. 코스닥시장에서도 오전 9시 6분 2초쯤 매도 사이드카가 발동됐다.수급별로는 개인이 7조 1775억원을 순매수했지만 외국인이 4조 6775억원, 기관이 2조 5668억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 프로그램 매매에서는 차익거래가 935 매도 우위, 비차익거래가 4만 6044 매도 우위로, 전체적으로 4만 6979 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 46개, 상한가가 4개에 그친 반면 하락 종목은 859개에 달했다. 보합은 13개였다.시가총액 상위 종목은 일제히 급락했다. SK하이닉스(000660)는 12.47% 내린 255만 5000원, 삼성전자(005930)는 12.31% 하락한 31만원, 현대차(005380)는 12.05% 내린 51만 1000원으로 마감했다. 삼성물산(028260)은 12.50%, 삼성전기(009150)는 10.68%, 삼성전자우(005935)는 9.60% 각각 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 6.10%, HD현대중공업(329180)은 7.55%, 삼성생명(032830)은 5.66%, SK스퀘어(402340)는 7.01% 내렸다.개별 종목별로는 차AI헬스케어가 29.98% 오른 7500원으로 상한가를 기록했고, 비비안은 29.94% 오른 1만 980원, 부국철강은 29.93% 오른 3755원, 보해양조는 29.91% 오른 3040원으로 거래를 마쳤다. 동양고속도 18.52% 상승한 3만 7750원을 기록했다.반면 DL이앤씨2우(전환)는 21.50% 하락한 3만 8700원, DL이앤씨는 20.14% 내린 5만 9100원, 미래에셋생명은 19.01% 떨어진 1만 9600원에 마감했다. 깨끗한나라우는 18.67%, 해성디에스는 17.35% 각각 하락했다.코스닥도 전 거래일 대비 7.76% 하락한 893.28 수준에서 마감하며 종가 기준으로 처음 900 아래로 내려갔다. 연중 최저 수준까지 밀린 가운데 코스피와의 수익률 격차도 크게 벌어졌다. 같은 날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.1원 오른 1539.10원에 주간 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자