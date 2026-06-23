[서울데이터랩]코스피, 장 초반 낙폭 만회하고 상승 전환…9,148.90 기록

세줄 요약 장 초반 하락 출발 뒤 코스피 상승 전환

개인·기관 순매수, 외국인 순매도 우위

시총 상위주와 급등락 종목 혼조세

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코스피가 23일 개장 직후 하락 출발했지만 곧바로 낙폭을 만회하며 상승세로 돌아섰다.23일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 34.35포인트(0.38%) 오른 9148.90을 기록했다. 지수는 31.01포인트(0.34%) 내린 9083.54에 출발한 뒤 장중 9060.84까지 밀렸으나 이후 반등폭을 키우며 9159.89까지 올랐다.장 초반에는 코스닥이 하락세를 이어가고 원·달러 환율도 1539.40원으로 상승 출발하면서 투자 심리가 다소 위축됐지만, 유가증권시장에서는 저가 매수세가 유입되며 지수가 빠르게 플러스로 전환됐다. 최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 6월 17일 8864.24, 18일 9063.84, 19일 9052.42, 22일 9114.55에 이어 이날 다시 오름세를 나타냈다.수급별로는 개인이 1만 524주, 기관이 264주 순매수했고 외국인은 1만 899주 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 213주 매수 우위를 보였지만 비차익거래에서 9316주 매도 우위가 나타나며 전체적으로 9103주 순매도를 기록했다.시장 전반으로는 상승 종목이 276개, 하락 종목이 550개로 하락 종목 수가 더 많았고 보합은 58개였다. 상한가 종목은 2개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. SK하이닉스(000660)는 0.21% 오른 292만 5000원, LG에너지솔루션(373220)은 1.56% 오른 39만 1500원, 삼성전자우(005935)는 0.89% 오른 22만 6000원을 나타냈다. 반면 삼성전자(005930)는 0.71% 내린 35만 1000원, 삼성전기(009150)는 4.08% 내린 213만 7000원, 현대차(005380)는 2.58% 내린 56만 6000원으로 약세를 보였다. 삼성생명(032830)은 10.21% 오른 49만 6500원, SK스퀘어(402340)는 7.97% 오른 212만 7000원, 삼성물산(028260)은 5.58% 오른 54만 9000원으로 강세가 두드러졌다.개장 초반 급등 종목으로는 차AI헬스케어가 29.98% 오른 7500원, 비비안이 29.94% 오른 1만 980원으로 나란히 상한가를 기록했다. 대원전선우는 17.88%, 대원전선은 13.51%, 부국철강은 11.76% 상승했다. 반면 프리티는 11.63% 내린 266원, SHD는 10.88% 내린 6960원, 깨끗한나라우는 9.69% 내린 8850원, DL이앤씨는 9.46% 내린 6만 7000원으로 밀렸다.코스피는 52주 최고치 9385.59와 최저치 3032.47 사이에서 거래되고 있다. 이날 장 초반 거래량은 3744만 7000주, 거래대금은 5조 3312억 7300만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자