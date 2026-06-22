서른살 코스닥 전체 시총 6.8% 그쳐…‘반도체 랠리’ 마이크론 실적에 주목

승강제, 벤처업계 반발로 늦춰질 듯

“마이크론, 하반기 증시 핵심 변수로”

세줄 요약 코스닥 시총 비중 6.8%로 급감

승강제 개편, 벤처 반발로 지연 가능성

마이크론 실적·가이던스에 증시 촉각

2026-06-23 3면

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코스닥 시장이 출범 30주년을 앞두고 존재감이 급격히 약해지고 있다. 코스닥은 여전히 1000선 아래에서 움직이고 국내 증시 내 시가총액 비중도 빠르게 줄어들고 있다. 시장 활성화의 핵심 카드로 꼽히는 ‘승강제(우량기업과 일반기업을 나눠 상위·하위 시장으로 이동시키는 1·2부제)’도 벤처업계 반발로 구체안 발표가 가을 이후로 미뤄질 가능성이 커졌다.22일 한국거래소에 따르면 이날 코스닥 시가총액(543조 8033억) 비중은 전체 증시(7993조 3961억)의 6.80%에 그쳤다. 연초 12%대와 비교하면 절반 수준이다. 지수도 부진하다. 이날도 코스닥 지수는 968.40으로 마감하며 ‘천스닥’ 아래에 머물렀다.거래소는 다음 달 1일 코스닥 30주년 행사에서 시장 개편 방향을 공개할 예정이다. 다만 금융당국이 코스닥 활성화 방안의 핵심으로 내놓은 ‘승강제’는 벤처업계가 “서열화를 초래할 수 있다”고 반발하면서 세부안 발표 시점이 9~10월로 늦춰진다는 얘기가 나온다. 업계는 시가총액과 영업실적 중심으로 기업을 분류할 경우 바이오, 인공지능(AI), 딥테크 등 장기 연구개발(R＆D) 기업이 기술력과 무관하게 하위 시장에 편입돼 ‘비우량 기업’이라는 낙인이 찍힐 수 있다고 우려한다.이런 가운데 증시 전체의 관심은 반도체 실적으로 향하고 있다. 특히 오는 25일(현지시간) 실적을 발표하는 미국 메모리 반도체 업체 마이크론이 하반기 증시 방향을 가를 핵심 변수로 꼽힌다. 마이크론은 삼성전자·SK하이닉스와 함께 글로벌 메모리 3강으로 꼽히며 최근 AI 반도체 랠리의 대표 수혜주다. 시장에서는 마이크론의 3~5월 분기 매출이 345억달러, 주당순이익(EPS)은 19.72달러에 이를 것으로 예상한다. 다만 최근 반도체주 급등으로 기대치가 높아진 만큼 단순 실적 호조를 넘어 향후 전망치(가이던스) 상향 여부가 중요하다는 평가다.증권업계 관계자는 “최근 코스피 강세를 이끈 것도 결국 반도체”라며 “마이크론 실적이 기대를 웃돌 경우 AI·반도체 랠리가 이어질 수 있지만 실망스러운 전망이 나오면 국내 증시도 조정 압력을 받을 수 있다”고 말했다.박소연 기자