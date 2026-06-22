[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 검색 상위 종목, 반도체·대형 기술주 집중

삼성전자 약세, SK하이닉스 급등 대조

자동차·조선·2차전지 일부 차익 실현

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22일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 반도체 관련주와 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 1, 2위를 차지한 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 전체 검색 비중의 상당 부분을 차지한 가운데 종목별 주가 흐름은 차별화됐다.검색 순위 1위 삼성전자는 검색 비율 20.07%를 기록했지만 주가는 35만 3500원으로 전일 대비 500원(-0.14%) 하락 마감했다. 장중 34만 2000원까지 내려갔다가 36만 3000원까지 오르는 등 변동성을 보였고 거래량은 2413만 1597주를 나타냈다. 반면 2위 SK하이닉스는 291만 9000원으로 15만 5000원(+5.61%) 급등했다. 시가 272만 8000원에서 출발해 장중 294만 5000원까지 치솟았고 거래량은 505만 7721주를 기록했다.상위권에서는 LG전자(066570)와 SK스퀘어(402340)의 상승세도 두드러졌다. LG전자는 22만 7500원으로 1만 6000원(+7.57%) 올랐고, SK스퀘어는 197만 원으로 19만 원(+10.67%) 뛰었다. 제주반도체(080220)는 13만 4000원으로 1만 5700원(+13.27%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 높은 상승률을 기록했다. 원익IPS(240810)도 17만 2500원으로 1만 6500원(+10.58%) 오르며 강한 흐름을 보였다. 한미반도체(042700)(+2.20%), 주성엔지니어링(036930)(+2.49%)도 동반 강세를 나타냈다.반면 자동차와 일부 경기 민감주는 약세가 두드러졌다. 현대차(005380)는 58만 1000원으로 3만 2000원(-5.22%) 하락했고, 현대모비스(012330)는 56만 9000원으로 4만 3000원(-7.03%) 밀렸다. 한화오션(042660)은 11만 6500원으로 1만 1900원(-9.27%) 떨어져 검색 상위 종목 중 낙폭이 가장 컸다. 두산에너빌리티(034020)(-3.78%), 삼성SDI(006400)(-3.96%), NAVER(035420)(-3.27%)도 약세로 마쳤다.개별 종목별로 보면 삼성전기(009150)(-1.85%), LG이노텍(011070)(-1.31%)은 하락했고, 삼성전자우(005935)(+0.90%), 삼성물산(028260)(+5.80%), LG씨엔에스(064400)(+4.31%), 대우건설(047040)(+2.59%)은 상승 마감했다. 이날 검색 상위 종목군에서는 반도체 장비·소부장과 정보기술(IT) 대형주 쪽으로 매수세가 유입된 반면 자동차와 조선, 2차전지 일부 종목에는 차익 실현 압력이 가해진 모습이다.전체적으로 이날 검색 상위 종목 흐름은 투자자 관심이 실적 기대와 업황 개선 기대가 반영된 반도체주에 집중된 반면, 최근 상승폭이 컸던 일부 경기 민감 대형주에서는 조정이 나타난 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자