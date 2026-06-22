[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산 상한가, 한울반도체·제주반도체 강세

세줄 요약 코스닥 거래 상위 종목 혼조세 확대

서산 상한가, 반도체주 강세 부각

바이온·프로브잇 등 저가주 급락

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22일 오후 12시 35분 기준 코스닥 거래 상위 종목들은 종목별로 등락 폭이 크게 벌어지는 혼조 흐름을 나타냈다. 거래량 상위권에서는 개별 재료가 반영된 중소형주와 반도체 관련주의 강세가 두드러졌지만, 일부 저가주에서는 급락세도 함께 나타났다.거래량 1위는 JW신약(067290)으로 4028만 9621주가 손바뀜됐고, 주가는 18.42% 오른 2765원을 기록했다. 이어 강동씨앤엘(198440)은 2461만 5527주 거래되며 4.14% 상승한 2515원에 거래됐다. 반면 바이온(032980)은 1074만 1500주 거래 속에 96.52% 급락한 21원에 머물렀다. 시지메드텍(056090)은 13.66% 내린 1397원, 한울반도체(320000)는 26.54% 오른 2만 2550원을 각각 나타냈다.상승 종목 가운데서는 서산(079650)이 가격제한폭까지 오른 6250원으로 상한가를 기록했다. 율촌(146060)은 20.87% 상승한 1419원, 키스트론(475430)은 17.02% 오른 5500원, 삼화네트웍스(046390)는 15.60% 상승한 1764원에 거래됐다. 삼익제약(014950)도 6.54% 오른 8960원, 카카오게임즈(293490)는 13.73% 상승한 1만 20원을 기록했다.반도체 관련주 강세도 눈에 띄었다. 제주반도체(080220)는 18.90% 오른 13만 5900원으로 거래대금 95만 5010을 기록하며 시장의 관심을 모았다. 하나마이크론(067310)은 13.88% 상승한 5만 5800원, HPSP(403870)는 4.06% 오른 5만 8900원으로 견조한 흐름을 이어갔다.하락 종목 중에서는 바이온 외에도 프로브잇(227100)이 95.92% 내린 25원, 노블엠앤비(106520)가 89.29% 하락한 44원, 아이엠(101390)이 88.64% 떨어진 45원을 기록하며 낙폭이 컸다. 화신정공(126640)은 14.96% 하락한 4830원, 대한광통신(010170)은 3.49% 내린 1만 5760원, 우리로(046970)는 1.09% 하락한 7270원에 거래됐다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 HPSP가 4조 8475억원, 제주반도체가 4조 6808억원, 하나마이크론이 3조 7095억원 수준을 나타냈다. 대한광통신은 2조 4505억원, 카카오게임즈는 8997억원의 시가총액을 기록했다. 거래대금 기준으로는 제주반도체, HPSP, 하나마이크론, 한울반도체 순으로 자금이 몰리며 투자 심리가 집중되는 모습이다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 상한가와 급락 종목이 동시에 출현하는 등 변동성 장세가 이어지고 있어 투자자들의 선별 대응이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자