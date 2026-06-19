[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…강동씨앤엘 상한가·JW신약 급등

세줄 요약 코스닥 거래상위 종목 혼조세 전개

강동씨앤엘 상한가, JW신약 급등

SG·넥써쓰 27%대 급락

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19일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 상승 종목과 하락 종목이 혼재한 가운데 일부 중소형주로 매매가 쏠리며 변동성이 확대되는 모습이다.거래량 상위 종목 중 JW신약(067290)은 4213만 1733주가 거래되며 2605원으로 전일 대비 26.15% 급등했다. 우리로(046970)는 2070만 8038주 거래에 8440원으로 3.56% 상승했고, 화신정공(126640)은 1261만 761주가 거래되며 5780원으로 0.52% 올랐다. 반면 HB테크놀러지(078150)는 1208만 9131주가 거래되며 2570원으로 6.38% 하락했다.특히 강동씨앤엘(198440)은 781만 541주가 거래되는 가운데 2415원으로 직행하며 29.91% 올라 상한가를 기록했다. 형지글로벌(308100)은 701원으로 22.13%, 지아이에스(306620)는 3210원으로 12.43%, 아미코젠(092040)은 1557원으로 18.76%, 삼익제약(014950)은 7940원으로 22.72% 상승해 강세를 나타냈다. 남화토건(091590)도 4995원으로 8.71%, 삼보산업(009620)은 825원으로 5.77% 올랐다.하락 종목의 낙폭도 컸다. SG(255220)는 1581원으로 27.31% 급락했고 넥써쓰(205500)는 1947원으로 27.62% 밀렸다. 대한광통신(010170)은 1만 6210원으로 8.16% 하락했고, 빛과전자(069540)는 2930원으로 10.94%, KBI메탈(024840)은 4465원으로 8.88% 내렸다. HPSP(403870) 역시 5만 6300원으로 5.22% 약세를 보였고, 세미티에스(0017J0)와 제주반도체(080220)도 각각 2.13%, 0.42% 하락했다.거래대금 기준으로는 제주반도체가 7407억 9500만원으로 가장 많았고 HPSP가 4332억 4300만원, 우리로가 1764억 300만원, 대한광통신이 1086억 6700만원, JW신약이 1029억 3700만원으로 뒤를 이었다. 높은 거래대금이 동반된 종목들 중심으로 장중 매수·매도 공방이 치열하게 전개되고 있다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 HPSP가 4조 6335억원, 제주반도체가 4조 367억원, 대한광통신이 2조 5204억원 수준을 나타냈다. 반면 형지글로벌과 삼보산업 등 일부 소형주는 상대적으로 작은 시가총액에도 거래가 집중되며 주가 탄력이 커지는 양상이다.전반적으로 코스닥 시장은 개별 재료와 수급에 따라 급등락 종목이 속출하는 장세다. 상한가에 오른 강동씨앤엘과 20% 넘게 뛴 JW신약, 형지글로벌, 삼익제약 등이 단기 주도주로 부상한 반면 SG와 넥써쓰 등 급락 종목도 적지 않아 투자자들의 종목별 선별 대응이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자