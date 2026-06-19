[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 일제히 약세…주성엔지니어링 8%대 하락

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

주성엔지니어링 8% 급락, 반도체주 동반 하락

리가켐바이오·디앤디파마텍만 소폭 상승

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19일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 시총 상단을 차지한 제약·2차전지·반도체 장비주가 일제히 하락하면서 지수 부담을 키우는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 35만 3500원으로 전일 대비 1만 6000원(4.33%) 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 16만 6900원으로 3.13%, 에코프로(086520)는 11만 4400원으로 2.64% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 58만 6000원으로 4.72% 밀렸고, 코오롱티슈진(950160)도 10만 2900원으로 3.47% 약세를 나타냈다.반도체 관련주도 낙폭이 두드러졌다. 주성엔지니어링(036930)은 19만 5500원으로 8.00% 급락하며 주요 종목 가운데 가장 큰 하락률을 기록했다. 원익IPS(240810)는 15만 4400원으로 5.39%, 이오테크닉스(039030)는 49만 7500원으로 2.07%, 피에스케이(319660)는 16만 5300원으로 3.90% 각각 내렸다. HPSP(403870)는 5만 6800원으로 4.38% 하락했지만 거래량은 701만 1894주로 가장 활발했다.바이오주도 대체로 부진했다. HLB(028300)는 4만 8050원으로 4.09%, 삼천당제약(000250)은 25만 500원으로 4.75%, 에이비엘바이오(298380)는 9만 7800원으로 3.46%, 펩트론(087010)은 20만 6500원으로 4.62% 각각 하락했다. 다만 리가켐바이오(141080)는 13만 5200원으로 0.52% 상승했고, 디앤디파마텍(347850)은 11만 1200원으로 2.68% 오르며 시총 상위주 가운데 드물게 강세를 보였다.개별 종목별로 보면 리노공업(058470)은 9만 1700원으로 0.65% 하락에 그치며 상대적으로 선방했고, 파두(440110)는 10만 1900원으로 2.02% 내렸다. 심텍(222800)은 12만 7500원으로 보합권에 머물렀으며, 서진시스템(178320)은 6만 5900원으로 4.63% 하락했다.이 시각 코스닥 시총 상위 20개 종목 중 상승 종목은 리가켐바이오와 디앤디파마텍 2개에 그쳤고, 심텍 1개 종목이 보합, 나머지 17개 종목은 모두 하락했다. 장중 수급과 투자심리 위축이 맞물리며 시총 상위주 전반에 매도 압력이 확산하는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자