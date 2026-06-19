[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…SK하이닉스 강세, 삼성전자는 약세

세줄 요약 대형 반도체주 수급 엇갈림, SK하이닉스 강세

삼성전자·삼성전자우 약세, 거래대금 상위 유지

중소형주 급등락 확대, 개별 재료 중심 매매

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19일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 업종과 종목별로 뚜렷한 차별화 장세를 보였다. 대형 반도체주 가운데 삼성전자(005930)는 35만 9500원으로 전일 대비 3000원(0.83%) 내린 반면, SK하이닉스(000660)는 278만 1000원으로 9만 6000원(3.58%) 오르며 강세를 나타냈다. 삼성전자우(005935)도 22만 5000원으로 3500원(1.53%) 하락해 삼성전자와 비슷한 흐름을 보였다.거래량 기준 최상위에는 삼성전자가 1759만 7698주로 올라 있었고, 삼화전자(011230) 1447만 1120주, 대원전선(006340) 1177만 4664주, 티웨이홀딩스(004870) 1043만 1754주, 현대약품(004310) 956만 7463주가 뒤를 이었다. 이 가운데 삼화전자는 4400원으로 17.65% 급등하며 거래가 집중됐고, 화신(010690)도 1만 3970원으로 16.13% 오르며 상승폭이 두드러졌다. 다스코(058730)는 2995원으로 12.17%, 미래에셋생명(085620)은 3만 5350원으로 10.47%, 형지엘리트(093240)는 731원으로 9.10%, 성문전자(014910)는 3050원으로 8.16% 상승했다.반면 낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 후성(093370)은 1만 6860원으로 10.51% 급락했고, 대한전선(001440)은 3만 7150원으로 5.95%, 대우건설(047040)은 2만 1650원으로 5.66%, 한화생명(088350)은 5170원으로 4.96%, 한온시스템(018880)은 4460원으로 3.88% 하락했다. SK네트웍스(001740)도 1만 320원으로 3.46% 밀렸고, 대원전선 역시 2.60% 내리며 상승 종목과 대비되는 흐름을 보였다.거래대금 상위에서는 SK하이닉스가 823만 3656백만 원으로 가장 활발한 거래를 기록했고, 삼성전자가 650만 447백만 원, 삼성전자우가 73만 3600백만 원으로 뒤를 이었다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 SK하이닉스의 상승세가 상대적으로 두드러졌고, 삼성전자와 삼성전자우는 약세를 면치 못했다. 금융주에서는 케이뱅크(279570)가 7010원으로 1.89% 상승한 반면 한화생명은 약세를 나타냈고, 미래에셋생명은 큰 폭으로 올랐다.전선주와 소재주의 변동성도 컸다. 대원전선과 대한전선은 나란히 거래 상위권에 올랐지만 주가는 각각 하락했고, 후성 역시 두 자릿수 하락률을 기록했다. 반면 해운주인 흥아해운(003280)은 1836원으로 3.61% 상승했다. 시장에서는 대형주 수급 엇갈림 속에 개별 재료를 보유한 중소형주 중심의 단기 매매가 활발하게 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자