[서울데이터랩]코스피, 장 초반 9331.55까지 오르며 최고치 경신…외인·기관 매도에도 강세

세줄 요약 코스피 장 초반 9331.55까지 상승, 최고치 경신

개인 8613억원 순매수, 외국인·기관 동반 매도

삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 주도

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 개장 직후 2%대 강세를 보이며 장중 최고치를 다시 썼다. 반도체와 전기전자, 지주·대형주 전반으로 매수세가 유입되면서 지수는 9300을 넘어섰다.19일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 225.05포인트(2.48%) 오른 9288.89에 거래를 시작한 뒤 9331.55까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 전일 종가는 9063.84였다. 최근 5거래일 연속 상승 흐름도 이어지고 있다.장 초반 코스피는 전날보다 256.67포인트(2.83%) 높은 9320.51을 기록 중이다. 시가는 이날 저가와 같은 9288.89였고, 개장 직후 매수세가 유입되며 고가를 높이는 흐름이 나타났다. 거래량은 4429만 4000주, 거래대금은 5조 6153억 5600만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 8613억원 순매수하며 상승장을 받치고 있다. 외국인은 5154억원, 기관은 3324억원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래 445억원 순매수, 비차익거래 5756억원 순매도로 전체 5311억원 매도 우위를 나타냈다.지수 강세는 시가총액 상위 종목이 주도했다. 삼성전자(005930)는 37만 1000원으로 2.34% 올랐고, SK하이닉스(000660)는 283만 3000원으로 5.51% 상승했다. 삼성전기(009150)도 6.45%, 삼성생명(032830)은 5.54% 올랐다. 삼성물산(028260)은 55만 6000원으로 14.52% 급등했고, LG에너지솔루션(373220)은 2.75%, 현대차(005380)는 0.67% 상승했다. 반면 HD현대중공업(329180)은 2.19% 내렸다.시장 전반에서는 상승 종목이 230개, 하락 종목이 614개로 집계됐다. 지수는 크게 오르고 있지만 종목별로는 차별화가 뚜렷한 모습이다. 상한가 1개, 보합 49개다.개별 종목 가운데 보해양조는 29.88% 올라 상한가를 기록했고 삼화전자는 23.93% 급등했다. 삼성전기우는 14.88%, 시프트업은 14.54%, 삼성물산은 13.29% 상승했다. 반면 일정실업은 22.98% 급락했고 두올은 8.28%, 가온전선은 8.04%, 넥스틸은 6.88%, 삼아알미늄은 6.76% 하락했다.같은 시각 코스닥은 개장 직후 강보합권에서 움직이다 약세로 돌아섰다. 코스닥은 1001.40에 출발했지만 장 초반 985.52까지 밀리며 전일 대비 1.54% 하락했다. 주식시장 개장과 함께 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 10.3원 오른 1537.40원에 출발했다.코스피는 이날 장 초반 사상 처음으로 9300을 넘어서는 흐름을 보이며 강한 위험 선호를 드러냈다. 다만 외국인과 기관의 동반 매도, 환율 상승, 종목별 차별화 확대는 장중 변동성을 키울 변수로 꼽힌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자