[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목, 장중 급등세 확산…서산·우리로 나란히 상한가

세줄 요약 거래 상위 종목 중심 변동성 확대

서산·우리로 상한가, 강한 매수세 유입

제주반도체·HPSP 거래대금 집중

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18일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 종목별 주가 변동성이 크게 확대되는 모습이다. 거래량 1위는 JW신약(067290)으로 4737만 6853주가 손바뀜됐고, 주가는 2365원으로 전일 대비 1.28% 상승했다. 거래대금은 1145억 5300만원을 기록했다.같은 시각 강동씨앤엘(198440)은 1833원으로 28.18% 급등했고, 대한광통신(010170)은 1만 8430원으로 0.93% 올랐다. 특히 서산(079650)은 4815원으로 상한가를 기록했고, 매도 호가가 비어 있는 상태다. 우리로(046970) 역시 8150원으로 상한가에 올라 강한 매수세가 유입됐다.상승 탄력이 두드러진 종목으로는 한켐(457370)이 17.27% 오른 1만 6230원, 센서뷰(321370)가 12.95% 상승한 2660원, 동일스틸럭스(023790)가 22.19% 뛴 1861원, 율촌(146060)이 17.96% 오른 1445원, 키스트론(475430)이 13.07% 상승한 5190원을 나타냈다. 코칩(126730)도 2만 7300원으로 20.26% 오르며 강세 흐름에 동참했다.반면 일부 종목은 차익 실현 매물이 출회됐다. CSA 코스믹(083660)은 348원으로 12.12% 하락했고, 화신정공(126640)은 6180원으로 12.46% 내렸다. KBI메탈(024840)은 7.59% 하락한 5110원, 우리기술(032820)은 4.31% 내린 1만 4880원, 빛과전자(069540)는 2.64% 밀린 3325원, HPSP(403870)는 1.75% 하락한 6만 1700원에 거래됐다.거래대금 기준으로는 제주반도체(080220)가 4655억 4300만원으로 가장 활발했다. 주가는 11만 9800원으로 7.44% 상승했고, 시가총액은 4조 1263억원 수준이다. HPSP는 2268억 4800만원, 대한광통신은 2289억 600만원, 우리기술은 1389억 1500만원, 한켐은 1187억 4900만원을 각각 기록하며 시장 자금이 집중됐다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 HPSP가 5조 779억원으로 가장 컸고, 제주반도체가 4조 1263억원, 대한광통신이 2조 8656억원, 우리기술이 2조 5535억원으로 뒤를 이었다. 장중 코스닥 거래 상위 종목군은 상한가 종목과 두 자릿수 급등주가 다수 출현하며 개별 이슈 중심의 순환매 장세를 이어가는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자