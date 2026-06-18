8일만에 37%↑, 결국 ‘260만닉스’ 뚫었다…“어디까지 올라가는 거예요?” [나만없어]

팀 쿡 CEO “메모리 공급 부족에 가격 인상”

8거래일전 191만원…‘V자 반등’ 성공

이미지 확대 SK하이닉스 전경. 뉴스1

세줄 요약 6거래일 연속 상승, 260만닉스 돌파

애플 가격 인상 발언, 메모리 부족 부각

주주환원 기대와 HBM 호황 전망 확산

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SK하이닉스 주가가 6거래일 연속 오르며 18일 ‘260만닉스’ 고지에 올랐다. 미 연방준비제도(Fed)의 강력한 ‘매파’ 기조에 증시 전반이 출렁이는 상황에서도 4% 넘게 오르며 ‘지붕 없는’ 상승을 이어가고 있다.이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 오전 11시 20분 전 거래일 대비 4.05% 오른 262만 3000원에 거래되고 있다.1.39% 상승 출발한 SK하이닉스는 상승폭을 4.80%까지 키워 264만 2000원을 찍기도 했다.전날 SK하이닉스가 100조원 규모의 주주환원을 추진할 것이라는 보도와 관련 보고서가 나오면서 5% 넘게 급등한 데 이어 이날은 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)의 발언이 주가에 불을 붙였다.쿡 CEO는 17일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 “공급업체로부터 전가되는 막대한 비용 상승을 완화하기 위해 최선을 다했지만, 현재 상황은 지속 가능하지 않다”면서 “안타깝게도 (아이폰의) 가격 인상은 불가피하다”고 말했다.오는 9월 아이폰18 라인업이 출시될 것으로 관측되는 가운데, 쿡 CEO의 이러한 발언은 ‘메모리 공급 부족’을 공식적으로 언급한 것으로 이목을 끌고 있다.SK하이닉스는 불과 9거래일전 190만원대로 추락하며 투자자들의 불안감을 키웠다. 미 증시를 덮친 ‘브로드컴 쇼크’와 중동의 지정학적 불안과 연준의 금리 인상 우려 등이 겹쳐 주가는 지난 1일 236만 3000원에서 8일 191만 1000원까지 내려앉았다.그러나 미 증시가 반등하고 미국과 이란이 종전에 합의하면서 SK하이닉스는 ‘V자 반등’에 성공했다. 8일 이후 불과 8거래일간 상승률은 37%에 달한다.증권가에서는 SK하이닉스의 목표주가를 최대 400만원선까지 높여 잡고 있다. 유진투자증권은 전날 SK하이닉스의 목표주가로 370만원을 제시하며 “내년 영업이익은 전년 대비 67% 증가한 459조 5000억원으로 전망되며, HBM 가격 상승이 실적 성장을 견인할 것”이라고 내다봤다.KB증권은 지난 9일 SK하이닉스의 목표주가를 380만원으로 제시했다. 특히 2분기 영업이익은 649% 급증하고 영업이익률은 77.2%에 달할 것으로 관측했다.김소라 기자