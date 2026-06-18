[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·전력 인프라주로 개장 초 매수세 유입

삼성전자·SK하이닉스 관심 집중, 하이닉스 강세

가온전선 급등, NAVER·2차전지 일부 약세

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18일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 전력·인프라 관련 종목으로 매수세가 유입되는 모습이다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 34만 8500원으로 전일 대비 2000원(0.58%) 올랐고, SK하이닉스(000660)는 259만 7000원으로 7만 6000원(3.01%) 상승하며 시가와 저가가 같고 장중 260만 9000원까지 오르는 등 강한 흐름을 나타냈다.개별 종목 가운데 가장 두드러진 상승세는 가온전선(000500)이다. 가온전선은 42만 5000원으로 전일 대비 8만 4000원(24.63%) 급등했다. SK스퀘어(402340)도 166만원으로 6만 4000원(4.01%) 오르며 검색 상위권 종목 중 상대적으로 강한 탄력을 보였다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 6300원으로 3.00%, 미래에셋증권(006800)은 5만 3100원으로 2.91%, 현대건설(000720)은 14만 3300원으로 2.87%, LS ELECTRIC(010120)은 26만 4000원으로 2.52% 상승했다. 한화오션(042660)도 1.20%, 한미반도체(042700)는 0.78%, LG전자(066570)는 0.43% 각각 올랐다.반면 일부 대형주는 차익실현 매물에 밀렸다. NAVER(035420)는 23만 7000원으로 6500원(2.67%) 하락했고, LG이노텍(011070)은 120만 7000원으로 4만 1000원(3.29%) 내렸다. 삼성SDI(006400)도 53만 8000원으로 2.18% 하락했으며, 현대차(005380)는 61만 1000원으로 1.13%, 삼성전기(009150)는 202만원으로 0.59% 밀렸다. 대우건설(047040)과 삼성E＆A(028050)도 각각 1.21%, 1.14% 하락세를 보였다.조선·건설 관련 종목은 혼조세다. 삼성중공업(010140)은 2만 8950원으로 보합권에 머물렀고, 한화오션은 상승세를 이어갔다. 대우건설은 118만 5767주의 비교적 많은 거래량 속에 약세를 보였지만, 현대건설은 상승 흐름을 나타냈다.검색 비율 기준으로는 삼성전자 16.75%, SK하이닉스 13.98%로 두 종목에 관심이 집중됐다. 이어 두산에너빌리티 3.81%, 현대차 3.04%, 삼성전기 3.01%, LG전자 2.85%, 한화오션 2.42%, NAVER 2.34% 순으로 집계됐다. 개장 초반 시장은 반도체 대형주 강세와 일부 전력·인프라 종목 급등이 투자심리를 자극하는 가운데, 인터넷·2차전지 일부 종목은 약세를 보이는 차별화 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자