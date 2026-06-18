[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1%대 하락…개인 매수에도 외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 외국인·기관 동반 매도에 코스닥 1%대 하락

개인 1143억 순매수에도 지수 1015선까지 밀림

2차전지 약세, 반도체·바이오 일부만 상승

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코스닥이 18일 장 초반 외국인과 기관의 동반 매도 속에 1% 넘게 하락하고 있다.18일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 종가 1031.96보다 16.95포인트(1.64%) 내린 1015.01을 기록했다. 이날 지수는 1029.81에 출발한 뒤 장중 1031.54까지 올랐지만 곧 하락 전환해 1015.01까지 밀렸다.수급별로는 개인이 1143억 원어치를 순매수했지만 외국인이 903억 원, 기관이 236억 원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 2억 원 매수 우위, 비차익거래 827억 원 매도 우위로 전체 825억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 약세가 우세했다. 상승 종목은 309개, 보합은 83개에 그친 반면 하락 종목은 1312개로 집계됐다. 상한가 4개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 원익IPS(240810)가 16만 6300원으로 2.84% 올랐고 HLB(028300)도 5만 1100원으로 0.59% 상승했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 17만 3500원으로 3.61%, 에코프로(086520)는 11만 8500원으로 3.50%, 리노공업(058470)은 9만 1100원으로 3.80%, 삼천당제약(000250)은 26만 7000원으로 3.44% 각각 내렸다. 알테오젠(196170)은 37만 0000원으로 0.80%, 레인보우로보틱스(277810)는 61만 1000원으로 2.24%, 주성엔지니어링(036930)은 21만 5000원으로 2.27%, 코오롱티슈진(950160)은 11만 0900원으로 1.77% 하락했다.개별 종목별로는 서전기전이 6720원으로 29.98% 급등했고 한울반도체는 1만 3710원으로 29.95%, 동일스틸럭스는 1979원으로 29.94%, 와이즈넛은 7470원으로 29.91% 상승했다. 강동씨앤엘도 1732원으로 21.12% 뛰었다.반대로 조이웍스앤코는 1215원으로 25.28% 급락했고 듀오백은 972원으로 22.36%, 오텍은 2600원으로 12.01%, 뉴엔AI는 1만 0780원으로 11.71%, 젠큐릭스는 2465원으로 8.36% 내렸다.장 초반 흐름을 보면 코스닥은 개장 직후 1029.81로 출발한 뒤 1029.97, 1027.62 등으로 밀리며 약세를 이어갔다. 개인 매수 우위가 이어졌지만 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 하방 압력으로 작용한 모습이다. 일부 반도체와 바이오 종목이 선별적으로 오름세를 보였지만 2차전지 등 주요 종목 약세가 지수 전반을 눌렀다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 12일 1029.05, 15일 1034.03, 16일 1018.68, 17일 1031.96을 거쳐 이날 다시 1015.01로 내려앉았다. 52주 기준으로는 최고 1229.42, 최저 766.57 사이에서 움직이고 있다. 거래량은 8203만 4000주, 거래대금은 1조 752억 9300만 원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자