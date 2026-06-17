[마감시황] 코스피, 8864.24로 1.58% 상승 마감…SK하이닉스 급등에 반도체 강세

세줄 요약 코스피 1.58% 상승 마감, 8864.24 기록

SK하이닉스 급등, 반도체 대형주 강세 주도

개인·기관 순매수, 외국인 순매도 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

17일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 137.64포인트(1.58%) 오른 8864.24에 거래를 마쳤다. 지수는 8622.13에 출발한 뒤 장중 8605.66까지 밀렸지만, 이후 상승폭을 키워 8872.18까지 오르며 52주 최고치 8933.62에 바짝 다가섰다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 6월 11일 7763.95, 12일 8123.62, 15일 8545.98, 16일 8726.60에 이어 이날 8864.24로 올라 연속 강세를 이어갔다. 거래량은 5억 6515만 3000주, 거래대금은 34조 8374억 7100만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 5431억원, 기관이 5777억원을 순매수했다. 반면 외국인은 9931억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 648억원 매도, 비차익거래 1조 4347억원 매도로 전체 1조 4995억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목에서는 반도체주의 상승세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 1.02% 오른 34만 6500원, SK하이닉스(000660)는 5.84% 급등한 252만 1000원에 마감했다. SK스퀘어(402340)도 6.33% 오른 159만 6000원을 기록했다. 반면 현대차(005380)는 3.44% 내린 61만 8000원, 삼성물산(028260)은 1.41% 하락한 49만원, 삼성전기(009150)는 0.78% 내린 203만 2000원으로 거래를 마쳤다. LG에너지솔루션(373220)은 1.34%, 삼성생명(032830)은 3.71%, HD현대중공업(329180)은 1.29% 상승했다.시장 전반으로는 상승 종목이 349개, 하락 종목이 526개, 보합 종목이 42개였다. 상한가 종목은 4개였고 하한가 종목은 없었다. 지수는 올랐지만 종목 수 기준으로는 하락 종목이 더 많아 대형주 중심의 상승 흐름이 두드러졌다.개별 종목별로는 한솔테크닉스가 30.00% 오른 1만 5340원으로 상한가를 기록했고, 대원전선우가 29.97% 오른 1만 5700원, 가온전선이 29.90% 오른 34만 1000원, 효성화학이 29.87% 오른 6만 7400원으로 마감했다. 포스코스틸리온도 17.29% 오른 6580원으로 강세를 나타냈다.반대로 한양증권우는 16.14% 내린 2만원, 성문전자우는 15.20% 하락한 4910원, 씨에스윈드는 12.15% 떨어진 4만 9900원, 한양증권은 11.45% 내린 2만 100원, 삼화전자는 9.86% 하락한 2880원으로 장을 마감했다.이날 코스닥도 1.30% 오른 1031.96으로 마감하며 코스피와 함께 상승 흐름을 보였다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.8원 오른 1513.40원에 주간 거래를 마쳤다. 환율 상승에도 유가증권시장은 반도체 등 주도주의 강세를 바탕으로 견조한 흐름을 이어갔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자