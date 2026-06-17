[마감시황] 코스닥, 하루 만에 반등하며 1031.96 마감…바이오·로봇주 강세

세줄 요약 코스닥, 장중 약세 딛고 1031.96 반등 마감

외국인 286억원 순매수, 개인·기관은 순매도

바이오·로봇주 강세, 상한가 7개 기록

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17일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 13.28포인트(1.30%) 오른 1031.96에 장을 마감했다. 지수는 1019.88에 출발해 장중 1008.57까지 밀렸지만, 이후 상승폭을 키우며 1039.55까지 오르는 등 하루 만에 반등에 성공했다.거래량은 5억 6471만 3000주, 거래대금은 9조 6581억 3600만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다. 상승 종목은 888개, 하락 종목은 746개였고 보합은 85개였다. 상한가 7개, 하한가는 없었다.수급별로는 외국인이 286억원을 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 개인은 185억원, 기관은 171억원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 -16억원, 비차익거래 -1390억원으로 전체 1406억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목은 대체로 강세를 보였다. 알테오젠(196170)은 5.82% 오른 37만 3000원, HLB(028300)는 5.07% 오른 5만 800원, 삼천당제약(000250)은 4.34% 오른 27만 6500원에 마감했다. 코오롱티슈진(950160)은 7.42% 상승한 11만 2900원, 원익IPS(240810)는 3.59% 오른 16만 1700원을 기록했다. 레인보우로보틱스(277810)도 1.46% 상승한 62만 5000원에 거래를 마쳤다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 2.87% 내린 22만원으로 마감했고, 리노공업(058470)은 9만 4700원으로 보합이었다. 에코프로비엠(247540)과 에코프로(086520)는 각각 0.28%, 0.16% 오르며 제한적인 상승에 그쳤다.장 마감 기준 급등 종목군에서는 서산과 강동씨앤엘이 각각 30.00% 올라 상한가를 기록했다. 이노테크는 29.99%, 동일스틸럭스는 29.95%, 율촌은 29.90% 상승했다. 반면 하락률 상위에는 엑스큐어(-17.62%), 씨에스베어링(-16.98%), 유진테크놀로지(-11.94%), 에이프로(-11.76%), 피엠티(-11.71%)가 이름을 올렸다.이날 코스닥 반등은 국내 증시 전반의 투자심리 회복과 맞물렸다. 코스피는 8864.24로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 새로 썼고, 반도체 대형주의 강세가 이어졌다. 다만 원·달러 환율이 1513.40원으로 마감한 데다 미국 연방공개시장위원회 결과를 앞둔 경계감은 시장의 변동성 요인으로 남아 있었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자