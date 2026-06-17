[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조세…대원전선 급등, 삼성전자는 거래대금 1위

세줄 요약 전선·건설·조선주 중심 순환매 확산

대원전선 거래량 1위, 두 자릿수 급등

삼성전자 거래대금 1위, 주가는 약세

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17일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 가운데 전선, 철강, 건설, 조선 관련주 중심의 강세가 눈에 띄었다. 거래량 상위권에서는 대원전선(006340)이 3427만 3763주로 가장 많은 손바뀜을 기록했고, 한화생명(088350)과 KBI동양철관(008970)도 각각 2591만 5865주, 1989만 4198주가 거래되며 투자자 관심이 집중됐다.개별 종목별로 보면 대원전선은 1만 2740원으로 전일 대비 14.26% 상승했고, 대한전선(001440)도 4만 1600원으로 2.21% 올랐다. KBI동양철관은 11.12%, 하이스틸(071090)은 11.85% 상승해 소재·인프라 관련 종목 전반의 강세가 확인됐다. 건설주 가운데서는 일성건설(013360)이 17.89% 급등한 반면 대우건설(047040)은 6.92% 하락해 종목별 차별화가 뚜렷했다.금융주와 일부 대형주 흐름도 엇갈렸다. 한화생명은 5890원으로 6.13% 상승했고 케이뱅크(279570)도 4.51% 올랐다. 반면 삼성전자(005930)는 33만 6500원으로 1.90% 내렸고, 한온시스템(018880)은 5.88%, 후성(093370)은 7.45% 하락했다. SK이터닉스(475150)도 0.36% 약세를 보였다.조선과 방산·중공업 관련 종목은 상대적으로 견조했다. 한화오션(042660)은 13만 8200원으로 6.97% 상승했고 삼성중공업(010140)도 4.80% 올랐다. 포스코스틸리온(058430)은 7.49% 상승하며 강세 흐름에 동참했다. 반면 화신(010690)은 2.14% 하락했고 SK네트웍스(001740)는 0.25% 오르는 데 그쳤다.거래대금 기준으로는 삼성전자가 298만 7009로 압도적인 1위를 기록했고, 한화오션 61만 1180, 대원전선 43만 9873, 대우건설 36만 9681, 대한전선 32만 7172 등이 뒤를 이었다. 시가총액 상위 대형주인 삼성전자와 한화오션에 대규모 자금이 몰리는 가운데, 중소형 테마주로는 대원전선과 일성건설, 티웨이홀딩스(004870) 등에 매수세가 유입되는 양상이다.전체적으로 이날 코스피 거래상위 종목군은 대형 기술주와 일부 실적주가 조정을 받는 사이 전선·건설·조선 테마로 순환매가 확산되는 모습이다. 장중 변동성이 큰 만큼 수급 지속 여부가 오후장 주가 향방을 가를 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자