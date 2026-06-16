[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 중심 반도체 대형주 강세

씨에스윈드 상한가, 대우건설·LIG디펜스 급등

HPSP·한미반도체 약세, 업종 내 차별화 확대

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16일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주 강세와 일부 개별주의 급등락이 두드러졌다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 12.91%를 기록했고, 주가는 전일 대비 6000원 오른 34만 3000원으로 1.78% 상승 마감했다. 장중 35만 2500원까지 오르며 저가 33만 2500원 대비 반등 흐름을 보였다.검색 비율 2위 SK하이닉스(000660)는 238만 2000원으로 4.11% 상승했다. 장중 240만원까지 오르며 반도체 대표주 가운데 상대적으로 강한 탄력을 보였다. 3위 삼성전기(009150)도 204만 8000원으로 2.45% 올랐다. 한미반도체(042700)는 검색 순위 12위에 올랐지만 주가는 5.33% 내린 32만 8500원에 거래를 마쳤고, HPSP(403870)는 20.60% 급락한 6만 6300원으로 마감해 반도체 관련주 내에서도 종목별 차별화가 뚜렷했다.개별 종목 중에서는 씨에스윈드(112610)의 상승세가 가장 강했다. 씨에스윈드는 전일 대비 1만 3050원 오른 5만 6800원으로 29.83% 상승하며 상한가를 기록했다. 대우건설(047040)도 19.87% 오른 2만 7450원으로 급등했고, LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 18.58% 상승한 100만 2000원으로 마감했다. SK이터닉스(475150)는 14.23%, 디앤디파마텍(347850)은 11.03%, SK스퀘어(402340)는 6.23%, HLB(028300)는 6.26%, 한화오션(042660)은 4.70% 각각 상승했다.반면 대형주 일부는 약세를 나타냈다. LG전자(066570)는 23만 4000원으로 3.90% 하락했고, NAVER(035420)는 24만 2000원으로 2.42% 내렸다. 현대차(005380)는 64만원으로 1.08% 하락했고, 삼성중공업(010140)도 1.92% 밀린 2만 8100원에 마감했다. LG이노텍(011070)은 2.23% 오른 123만 6000원, 삼성전자우(005935)는 3.70% 오른 22만 4000원으로 비교적 견조한 흐름을 보였다.이날 검색 상위 종목군은 반도체와 방산, 조선, 신재생에너지 관련주로 관심이 확산된 가운데 실적 기대와 수급 변화에 따라 주가 변동성이 크게 나타난 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자