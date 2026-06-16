[마감시황] 코스피, 2.11% 오른 8726.60 마감…외국인·기관 순매수에 반등

세줄 요약 외국인·기관 동반 매수로 코스피 반등

미국·이란 종전 기대감에 투자심리 개선

반도체주 강세, 코스닥은 약세 마감

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코스피가 16일 외국인과 기관의 동반 매수에 힘입어 2% 넘게 올랐다. 미국과 이란 간 종전 기대감이 투자 심리 개선에 영향을 주며 장중 변동성에도 상승 마감에 성공했다.16일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 180.62포인트(2.11%) 오른 8726.60에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 8696.55로 출발한 뒤 장중 8753.82까지 올랐고, 저가는 8540.41을 기록했다.수급별로는 외국인이 1조 5374억원, 기관이 7035억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 2조 1827억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 41억원, 비차익거래 4681억원으로 전체 4722억원 순매수를 나타냈다.유가증권시장의 거래량은 5억 8236만 5000주, 거래대금은 39조 4266억 2600만원으로 집계됐다. 상승 종목은 519개, 하락 종목은 360개였으며 보합은 38개였다. 상한가 종목은 5개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체주 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 1.78% 오른 34만 3000원, SK하이닉스(000660)는 4.11% 오른 238만 2000원에 마감했다. SK스퀘어(402340)는 6.23%, 삼성전자우(005935)는 3.70%, 삼성전기(009150)는 2.45% 상승했다. 반면 현대차(005380)는 1.08%, LG에너지솔루션(373220)은 2.38%, HD현대중공업(329180)은 2.24% 내렸다.개별 종목별로는 일성건설, 성문전자우, 화신, 성문전자, 씨에스윈드가 나란히 29%대 급등세를 기록하며 상한가에 올랐다. 반대로 후성은 14.29% 내렸고 디아이씨, 주연테크, 솔루스첨단소재, 신성이엔지도 큰 폭으로 하락했다.이날 코스닥지수는 장 초반 상승 출발했지만 약세로 돌아서며 전 거래일보다 15.35포인트(1.48%) 내린 1018.68에 마감했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 0.5원 오른 1511.60원에 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자