[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 장중 강세…대우건설 17%대 급등

세줄 요약 대우건설 17%대 급등, 거래상위권 강세 주도

삼성전자·GS건설·금융주 동반 상승 흐름

한온시스템·후성·SK네트웍스 약세 전개

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16일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목군에서는 대우건설(047040)을 비롯한 건설·금융·일부 중소형주가 강세를 보이는 가운데, 일부 종목은 차익실현 매물로 약세를 나타내며 종목별 차별화가 뚜렷하게 전개되고 있다.거래량 상위권에서는 대우건설이 4030만 3148주로 가장 활발한 거래를 기록했다. 대우건설은 2만 6950원으로 전일 대비 4050원 오른 17.69% 상승세를 나타냈다. 티웨이홀딩스(004870)도 3114만 4612주가 거래되며 77원(21.27%) 상승했고, 현대약품(004310)은 1500만 3916주 거래와 함께 8760원으로 17.74% 올랐다. 광전자(017900)는 1만 830원으로 20.33%, 삼화전자(011230)는 3480원으로 21.04%, 퍼스텍(010820)은 8860원으로 10.06% 상승해 장중 매수세가 유입됐다.대형주 가운데서는 삼성전자(005930)가 1040만 4641주 거래되며 거래대금 3조 5263억 1600만원으로 압도적인 1위를 기록했다. 삼성전자는 34만 1250원으로 1.26% 상승해 지수 관련 대형주 가운데 비교적 견조한 흐름을 보였다. SK이터닉스(475150)는 5만 4700원으로 11.98% 상승했고, 삼성E＆A(028050)는 5만 6700원으로 8.83% 올랐다. GS건설(006360)도 3만 1750원으로 4.96% 상승해 건설주 전반의 강세 흐름에 힘을 보탰다.금융주와 보험주도 상대적으로 양호했다. 미래에셋생명(085620)은 3만 3050원으로 15.36% 급등했고, 한화생명(088350)은 5250원으로 5.63% 상승했다. 케이뱅크(279570)는 6980원으로 보합권에서 등락했고, SK증권(001510)은 3250원으로 0.78% 오르며 제한적인 상승세를 기록했다.반면 일부 종목은 약세를 면치 못했다. 한온시스템(018880)은 5340원으로 5.99% 하락했고, 후성(093370)은 2만 100원으로 10.27% 하락해 거래상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌다. SK네트웍스(001740)도 1만 1980원으로 6.77% 내리며 부진한 흐름을 보였다.이날 거래상위 종목군은 상승 종목 수가 우세한 가운데 건설, 전자, 보험, 방산 관련 종목으로 매기가 분산되는 모습이다. 다만 하락폭이 큰 종목도 함께 등장하고 있어 장중 수급 변화에 따른 변동성 확대에는 유의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자