“전쟁 끝나면 급락” 다 팔았는데…종전 소식에 30% 올랐다 [나만없어]

종전에 방산주 급등…LIG디펜스 한때 상한가

“지정학적 불확실성 제거, 수출 협상 급물살”

이미지 확대 현대로템 경남 창원공장에서 개최된 ‘K2 전차 폴란드 갭필러 출고식’에서 도열한 K2 전차.[출처=현대로템 ]

세줄 요약 미국·이란 종전 공식화 뒤 방산주 급등

LIG디펜스앤에어로스페이스 황제주 복귀

전후 군비 확충·중동 수출 기대 확대

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미국과 이란이 종전을 공식화한 상황에서 ‘전쟁 테마주’로 분류돼 온 국내 방산주가 오히려 급등하고 있다. 지정학적 불확실성이 제거되고 국제 유가가 하락한데다, 전후 군비 확충 수요가 확대돼 실적이 수직 상승할 것이라는 기대감에서다.16일 유가증권시장에서 LIG디펜스앤에어로스페이스는 전 거래일 대비 18% 급등해 100만원을 넘어며 약 2개월만에 ‘황제주’ 자리를 되찾았다. 장 초반에는 29.94% 급등해 상한가를 기록하기도 했다.한화에어로스페이스는 장 초반 12% 가까이 급등했다. 한화시스템은 17%, 현대로템은 12%까지 상승폭을 키웠다.그간 ‘K-방산’의 탄탄한 수주 성과로 증시의 한 축을 담당했던 이들 방산주는 미국과 이스라엘이 이란을 침공한 뒤 ‘전쟁 테마주’로 주목받으며 급등과 급락을 반복했다.전쟁이 장기화될 조짐에 4월 한달 동안 급등했지만, 5월 들어 종전 협상이 급물살을 타면서 상승 곡선이 꺾이기 시작했다. 증시 자금이 ‘삼전닉스’로 쏠린 것도 이들 방산주에서의 자금 이탈을 초래했다.특히 이달 들어 ‘브로드컴 쇼크’ 등으로 증시가 출렁이자 방산주들은 고꾸라졌다. 지난 4월 말 100만원을 넘어섰던 LIG디펜스앤에어로스페이스는 60만원대까지 떨어졌고, 한화에어로스페이스는 150만원에서 100만원, 현대로템은 26만원에서 17만원까지 하락했다.증시 불안정성이 커지자 개인 투자자들은 방산주 ‘팔자’에 나섰다. 개인 투자자들은 한화에어로스페이스를 제외한 방산주에 대해 지난달 말부터 최근까지 순매도를 이어갔다.그러나 방산주는 종전 소식이 들려온 지난 주말을 전후해 상승에 시동을 켰다. LIG디펜스앤에어로스페이스는 15일 9.46% 올랐으며, 이에 앞서 한화시스템은 12일 8.35%, 현대로템은 10.67%, 한화에어로스페이스는 6.31% 상승했다.증권가에서는 종전으로 지정학적 불확실성이 제거되면서 ‘K-방산’이 본격적인 판을 펼칠 기회가 될 것이라고 내다본다. 이란 전쟁을 계기로 각국이 방위력 강화에 뛰어들면서, 국내 방산기업과의 논의에 속도가 붙을 것이라는 전망이다.강태호 DS투자증권 연구원은 “방위산업에 대한 전통적 오해 중 하나는 종전 시 주가 하락이 불가피하다는 시각”이라면서 “이란 전쟁 종전이 한국 방위산업에 오히려 긍정적 계기가 될 것며, 이는 향후 본격화될 중동향 수출 파이프라인이 다수 존재하기 때문”이라고 설명했다.한화에어로스페이스는 사우디 국가방위부(MNG)와 장갑차, 자주포 등 지상무기 전반의 획득·현대화 사업을 협의해왔으며, 현대로템은 이라크와 K2 전차 수출을 논의해왔다.또한 중거리 지대공 유도무기인 천궁-Ⅱ의 중동 수출 협상 등이 중동 정세가 안정되면 계약 체결까지 급물살을 탈 것임은 물론, 다른 국가들로의 신규 수출까지 기대할 수 있을 것이라는 관측이다.김소라 기자