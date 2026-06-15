코스피 8500 재탈환에 환율도 안정세…물가 부담은 숙제

세줄 요약 코스피 5%대 급등, 8500선 재탈환

원달러 환율 한 주 만에 하락 전환

종전 협상 타결, 위험자산 선호 확대

이미지 확대 미국과 이란 간 종전 합의 소식이 전해진 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가와 원달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전쟁 리스크 완화에 외국인과 기관 매수세가 몰리며 전 거래일보다 422.36포인트(5.20%) 오른 8545.98에, 코스닥은 4.98포인트(0.48%) 오른 1034.03에 장을 마쳤다. 원달러 환율은 종가 기준 8.7원 내린 1511.1원을 기록했다.

홍윤기 기자

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미국·이스라엘과 이란 간 종전 협상 타결로 15일 국내 금융시장이 안도 랠리를 펼쳤다. 코스피는 하루 만에 5%대 급등해 8500선을 되찾았고, 원달러 환율도 하락세로 돌아섰다. 다만 전쟁 기간 오른 원자재 가격 영향이 남아 있어 체감 물가 부담은 당분간 이어질 전망이다.이날 코스피는 전 거래일 대비 422.36포인트(5.20%) 오른 8545.98에 거래를 마쳤다. 지난 4일 이후 7거래일 만에 가장 높은 수준이다. 장 초반 급등하면서 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐다. 올해 들어서만 14번째다. 장중 한때 8603.48까지 오르기도 했다. 외국인과 기관이 각각 1조원, 5000억원어치를 순매수한 반면 개인투자자는 1조 4000억원 넘게 순매도했다. 코스닥 역시 전 거래일 대비 4.98포인트(0.48%) 오른 1034.03으로 강보합 마감했다.증시 급등의 배경은 중동발 지정학적 불안 완화다. 오는 6월 19일 스위스에서 미국과 이란이 양해각서(MOU)를 체결키로 하면서 지난 2월 말부터 이어져 온 지정학적 갈등이 마무리 수순에 들어갔다. 양측이 호르무즈 선박 통행 재개 등에 합의하면서 국제유가가 80달러 수준으로 떨어졌고, 미국 국채금리도 동반 하락했다. 여기에 스페이스X 상장 이벤트가 종료되며 불확실성이 완화된 점도 일부 영향을 미쳤다. 이경민 대신증권 연구원은 “미국과 이란 종전 협상 타결 소식에 위험 자산 선호 심리가 확대됐다”고 짚었다.전쟁 리스크 완화는 외환시장에도 영향을 미쳤다. 원달러 환율은 전 거래일 대비 8.7원 내린 1511.1원에 주간 거래를 마감했다. 지난주 한때 1560원도 넘어서며 무섭게 상승하더니 한 주 만에 급락한 것이다. 유가 하락으로 안전자산 선호가 약화되며 달러 강세 압력이 완화된 데다, 환율 방어를 위한 외환당국 개입과 국민연금의 환헤지 성격의 선물환 매도 등도 환율을 끌어내리는 데 힘을 보탰다.증권가에서는 이번 종전 이슈가 당분간 국내 증시와 원화 가치에 우호적인 재료로 작용할 것으로 보고 있다. 국제유가 안정과 달러 강세 완화가 맞물릴 경우 외국인 자금이 신흥국 증시로 유입될 가능성이 높아지기 때문이다. 장기간 이어졌던 지정학적 악재가 해소 국면에 접어든 만큼 향후 시장의 관심도는 기업 실적과 경기 흐름으로 옮겨갈 것이라는 전망이 나온다.하지만 여전한 물가 부담은 숙제다. 국제유가 급등 영향이 생산자물가와 수입 물가를 차례로 거쳐 소비자물가에 반영됐던 만큼, 유가 하락 영향도 시차를 두고 소비자물가에 나타날 수밖에 없기 때문이다. 더욱이 대외경제정책연구원(KIEP)은 지난 4월 중동 전쟁이 조기에 끝난다 하더라도 유가는 전쟁 이전 수준으로 떨어지기 어렵다고 진단한 바 있다.이승연 기자