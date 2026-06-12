[마감시황] 코스피 8123.62로 4.63% 급등 마감…외국인·기관 동반 순매수

세줄 요약 외국인 25거래일 만에 순매수 전환

기관 동반 매수로 코스피 4.63% 급등

코스닥 1000선 회복, 환율 하락

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코스피가 외국인 순매수 전환과 기관 매수세에 힘입어 큰 폭으로 상승 마감했다. 장 초반 매수 사이드카가 발동될 만큼 매수세가 빠르게 유입됐고, 시가총액 상위 대형주 전반이 오르며 지수 반등 폭을 키웠다.12일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 359.67포인트(4.63%) 오른 8123.62에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 8263.85에 출발해 장중 8434.40까지 올랐고, 저가는 8079.77이었다.외국인 투자자는 25거래일 만에 순매수로 돌아섰다. 투자자별로는 외국인이 2조 1063억원, 기관이 2조 4013억원을 순매수했고 개인은 4조 3367억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 7852억원, 비차익거래 1조 703억원으로 전체 1조 8555억원 순매수를 나타냈다.시장 전반의 온기도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 756개, 하락 종목이 144개였고 보합은 18개였다. 상한가 종목은 3개였으며 하한가 종목은 없었다. 거래량은 4억 9025만 주, 거래대금은 51조 1277억 608만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대체로 강세를 보였다. 삼성전자(005930)는 7.86% 오른 32만 2500원, SK하이닉스(000660)는 2.33% 오른 215만원에 마감했다. SK스퀘어(402340)는 10.59% 상승한 135만 8000원, 삼성전자우(005935)는 6.98% 오른 20만 7000원을 기록했다. LG에너지솔루션(373220)은 4.03%, 삼성생명(032830)은 5.62%, 삼성물산(028260)은 5.37%, 현대차(005380)는 1.68%, HD현대중공업(329180)은 0.62% 상승했다. 반면 삼성전기(009150)는 5.04% 내린 171만 4000원으로 마쳤다.개별 종목 가운데서는 HL만도가 30.00% 오른 6만 5000원으로 상한가를 기록했고, 한전기술은 29.98% 오른 15만 1300원, 드림텍은 29.79% 오른 5860원, 한전KPS는 29.61% 오른 6만 3900원, 현대건설은 28.36% 오른 15만 7500원으로 급등했다. 반면 가온전선은 22.22% 내린 25만 2000원, 코아스는 15.07% 하락한 2085원, STX그린로지스는 14.35% 내린 2895원, SK아이이테크놀로지는 9.22% 하락한 1만 8610원, KT는 8.67% 내린 5만 4800원에 거래를 마쳤다.최근 흐름과 비교하면 변동성은 여전히 큰 편이다. 코스피는 8일 7484.41까지 밀린 뒤 9일 8096.93으로 급반등했고, 10일 7730.82로 다시 하락한 뒤 11일 7763.95로 소폭 오른 데 이어 이날 8123.62까지 뛰었다.이날 코스닥도 32.12포인트(3.22%) 오른 1029.05로 마감하며 5거래일 만에 1000을 웃돌았다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 9.1원 내린 1519.80원에 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자