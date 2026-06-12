[마감시황] 코스닥, 3.22% 올라 1029.05 마감…개인·외국인 매도에도 기관 6141억원 순매수

세줄 요약 코스닥 3.22% 상승, 1029.05 마감

기관 6141억 순매수, 개인·외국인 순매도

2차전지·반도체 장비주 강세 확대

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코스닥이 이틀 연속 급등하며 1029.05로 거래를 마쳤다. 개인과 외국인이 동반 순매도했지만 기관 매수세가 이를 받아내며 지수는 다시 1000을 넘어섰다.12일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 32.12포인트(3.22%) 오른 1029.05에 장을 마감했다. 지수는 1027.05에 출발한 뒤 장중 1049.70까지 오르며 강세를 이어갔고, 장중 저점은 1021.49였다.최근 흐름을 보면 코스닥은 6월 8일 911.39까지 밀린 뒤 9일 967.81로 반등했고, 10일 951.63으로 숨 고르기에 들어간 뒤 11일 996.93, 이날 1029.05로 다시 상승 폭을 키웠다. 이로써 지수는 하루 만에 1000 아래를 벗어나며 단기 반등 흐름을 강화했다.수급별로는 기관이 6141억 원 순매수하며 상승장을 주도했다. 개인은 3066억 원, 외국인은 3415억 원 각각 순매도했다. 프로그램 매매에서는 차익거래가 915억 원 순매도였지만 비차익거래가 8940억 원 순매수로 집계돼 전체적으로 8025억 원 순매수를 나타냈다.시장 전반의 온기도 뚜렷했다. 이날 코스닥에서는 상승 종목이 1318개, 하락 종목이 371개였고 보합은 47개였다. 상한가 종목은 9개였으며 하한가 종목은 없었다. 거래량은 6억 3303만 5000주, 거래대금은 15조 9675억 1400만 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목 가운데서는 2차전지와 반도체 장비주 강세가 두드러졌다. 에코프로비엠(247540)은 3.47% 오른 17만 400원, 에코프로(086520)는 6.34% 오른 11만 5700원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.14% 오른 62만 4000원, 리노공업(058470)은 4.71% 오른 10만 4500원, 이오테크닉스(039030)는 21.43% 급등한 61만 2000원을 기록했다. 원익IPS(240810)는 가격제한폭까지 오른 18만 3300원에 마감했다.반면 알테오젠(196170)은 2.88% 내린 33만 7000원, 주성엔지니어링(036930)은 5.91% 내린 23만 1000원, HLB(028300)는 2.74% 내린 4만 6100원에 거래를 마쳤다. 코오롱티슈진(950160)도 0.39% 하락한 10만 2600원으로 마감했다.개별 종목 흐름에서는 서산, 비에이치아이, 원익IPS, 하이딥, HPSP가 나란히 30.00% 올라 상승률 상위권을 형성했다. 특히 HPSP는 거래량 1657만 3989주를 기록하며 매수세가 집중됐다. 반면 마니커에프앤지는 15.17% 내렸고 지아이이노베이션은 14.11%, 바이젠셀은 13.92%, 한선엔지니어링은 12.74%, ES큐브는 12.40% 각각 하락했다.이날 국내 증시는 유가증권시장과 동반 강세를 보였다. 코스피는 8123.62로 마감해 3거래일 만에 8000을 다시 웃돌았고, 장중 급등으로 매수 사이드카가 발동됐다. 달러·원 환율은 오후 3시 30분 기준 1519.8원으로 전일 주간 종가보다 9.1원 내리며 증시 강세와 보조를 맞췄다.코스닥 상장사 가운데서는 아틀라스링크가 이날 임시주주총회를 통해 경영권 분쟁을 마무리하고 사명 변경을 확정했다. 회사는 향후 최대주주가 될 예정인 미래산업과의 협력 확대를 추진할 방침이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자