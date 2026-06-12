[서울데이터랩]코스피 8279.04로 급등 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세

세줄 요약 코스피 장 초반 6% 넘는 급등 출발

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세

개인 순매수, 상승 종목 우세

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 12일 장 초반 6% 넘게 오르며 급반등하고 있다.12일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전날 7763.95보다 515.09포인트 오른 8279.04를 나타냈다. 지수는 8263.85로 출발한 뒤 장중 8323.14까지 오르며 강한 상승 흐름을 이어갔다. 장중 저가는 시가와 같은 8263.85였다.수급별로는 개인이 2686억 원 순매수하며 지수 상승을 떠받쳤다. 외국인은 2597억 원, 기관은 46억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 449억 원 매수 우위였지만 비차익거래가 1790억 원 매도 우위를 보여 전체적으로 1341억 원 순매도를 기록했다.시장 전반도 강세였다. 유가증권시장에서 상승 종목은 768개, 하락 종목은 112개였고 보합은 30개였다. 하락 종목 수를 크게 웃도는 상승 종목이 나오면서 투자 심리가 빠르게 회복되는 모습이다.시가총액 상위 종목이 지수 반등을 이끌었다. 삼성전자(005930)는 9.20% 오른 32만 6500원, SK하이닉스(000660)는 8.76% 오른 228만 5000원을 기록했다. SK스퀘어(402340)는 9.12%, 삼성전기(009150) 9.09%, 삼성전자우(005935) 8.01%, 삼성물산(028260) 8.29%, 삼성생명(032830) 6.85% 올랐다. 현대차(005380)도 4.94%, LG에너지솔루션(373220)은 3.90%, HD현대중공업(329180)은 2.17% 상승했다.개별 종목 가운데서는 태영건설우가 29.78% 급등했고 수산세보틱스 16.67%, 마니커 16.34%, HL만도 15.20%, 금호건설우 14.98%로 높은 상승률을 보였다. 반면 STX그린로지스는 9.76% 내렸고 미래에셋생명 8.86%, 녹십자홀딩스 4.93%, 진양화학 4.63%, GS피앤엘 4.33% 하락했다.최근 코스피는 8일 7484.41로 급락한 뒤 9일 8096.93으로 반등했고 10일 다시 7730.82로 밀린 뒤 11일 7763.95로 소폭 올랐다. 이날은 장 초반부터 전날 종가를 크게 웃도는 흐름을 보이며 단기 변동성이 확대되는 양상이다.이날 거래량은 5억 2217만 주, 거래대금은 4조 790억 2300만 원으로 집계됐다. 코스피의 52주 최고치는 8933.62, 52주 최저치는 2877.07이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자