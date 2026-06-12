[서울데이터랩] 미국 증시, 반도체 랠리에 일제히 강세 마감…나스닥 2.54% 상승

세줄 요약 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 동반 상승

나스닥 2.54% 상승, 반도체지수 7.91% 급등

VIX 하락하며 위험선호 심리 개선

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11일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우존스지수는 전장보다 929.97포인트(1.86%) 오른 5만 848.75에 거래를 마쳤고, S＆P 500지수는 127.31포인트(1.75%) 상승한 7394.30을 기록했다. 나스닥 종합지수는 640.16포인트(2.54%) 뛴 2만 5809.66에 장을 마감했다.특히 기술주 중심의 강세가 두드러졌다. 나스닥 100지수는 938.15포인트(3.29%) 오른 2만 9446.18을 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 964.98포인트(7.91%) 급등한 1만 3171.44로 마감했다. 장중 고점 기준으로도 나스닥 종합지수는 2만 5846.56, 나스닥 100지수는 2만 9506.67까지 오르며 강한 매수세를 나타냈다.투자심리 개선 흐름도 확인됐다. 월가의 공포지수로 불리는 VIX는 2.78포인트(12.51%) 하락한 19.44를 기록했다. 주요 지수가 동반 상승한 가운데 변동성 지수는 큰 폭으로 내려 위험자산 선호 심리가 강화된 모습이다.뉴욕증시 상위 종목 가운데서는 TSMC ADR이 3.26% 오른 421.07달러를 기록했고, 일라이 릴리는 2.16% 상승한 1160.95달러에 마감했다. 제이피모간체이스는 1.41%, 뱅크오브아메리카는 1.14%, 모간스탠리는 2.90% 오르며 금융주도 강세를 보였다. 산업재에서는 캐터필러가 4.84%, GE 에어로스페이스가 4.41%, 홈디포가 2.22% 상승했다.반면 일부 전통 대형주는 약세를 보였다. 엑슨모빌은 2.67%, 셰브론은 2.10% 하락했고, 비자는 1.21%, 코카콜라는 1.27% 내렸다. 오라클은 8.53% 급락하며 뉴욕증시 상위 종목 중 낙폭이 두드러졌다.나스닥 시장에서는 반도체와 대형 기술주가 상승장을 이끌었다. 엔비디아는 2.22% 오른 204.87달러, 애플은 1.39% 오른 295.63달러, 아마존은 1.47% 오른 241.51달러로 마감했다. 브로드컴은 3.62%, 테슬라는 4.60% 상승했다.특히 반도체 장비 및 메모리 관련 종목의 급등세가 두드러졌다. 마이크론 테크놀로지는 11.66% 급등한 995.87달러를 기록했고, AMD는 7.97% 오른 488.45달러, ASML ADR은 9.53% 상승한 1899.48달러에 거래를 마쳤다. 인텔은 9.27%, 램리서치는 12.65%, 어플라이드 머티어리얼즈는 11.19%, ARM 홀딩스 ADR은 11.32% 급등했다. 이에 따라 이날 미국 증시는 반도체 업종 전반의 강한 매수세가 지수 상승을 견인한 장으로 요약된다.다만 대형 기술주 가운데서는 마이크로소프트가 1.77%, 메타가 0.45% 하락했고, 방어주 성격의 월마트는 0.07%, 코스트코는 0.78%, 넷플릭스는 0.89% 내렸다.이날 미국 증시는 기술주와 반도체주 중심의 위험선호 회복 속에 주요 지수가 동반 강세를 보인 것으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자