[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·로봇주 검색 상위권 집중

SK하이닉스·주성엔지니어링 강세

삼성전자·NAVER·현대차는 조정

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11일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 로봇, 전기전자 관련 종목에 투자자 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930), 2위는 SK하이닉스(000660), 3위는 LG전자(066570)가 차지했으며 주성엔지니어링(036930)과 현대차(005380), 스피어(347700)가 그 뒤를 이었다.검색 비율 13.74%로 1위에 오른 삼성전자는 29만 9000원으로 전일 대비 3500원(1.16%) 하락 마감했다. 장중 30만 6500원까지 올랐지만 28만 7500원까지 밀리는 등 변동성을 보였다. 반면 SK하이닉스는 210만 1000원으로 5만 3000원(2.59%) 상승해 대형 반도체주 가운데 강세를 나타냈다. 장중 216만 3000원까지 오르며 투자 심리를 자극했다.반도체 장비주인 주성엔지니어링은 24만 5500원으로 4만 6500원(23.37%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 두드러진 상승률을 기록했다. 한미반도체(042700)도 29만 1000원으로 7.78% 올랐고, 삼성전기(009150)는 180만 5000원으로 보합 마감했다. 반도체 대형주와 장비주 전반에 대한 관심이 동반 확대된 흐름으로 읽힌다.로봇 및 기계 관련 종목의 강세도 뚜렷했다. 스피어는 3만 8500원으로 가격제한폭까지 오른 상한가를 기록했고, 현대무벡스(319400)는 4만 800원으로 15.25% 상승했다. 두산로보틱스(454910) 역시 10만 9300원으로 2.53% 오르며 강세를 이어갔다. 휴림로봇(090710)도 10.33% 상승한 1만 1540원에 거래를 마쳤다.개별 종목 장세도 활발했다. 삼화콘덴서(001820)는 13만 3300원으로 21.62% 급등했고, 알테오젠(196170)은 34만 7000원으로 10.16% 상승했다. 에코프로(086520)는 10만 8800원으로 2.74% 올랐고, 카카오(035720)는 3만 9300원으로 3.01% 상승 마감했다. 반면 HLB(028300)는 4만 7400원으로 2.27% 내렸고, 두산에너빌리티(034020)도 8만 8600원으로 2.74% 하락했다.인터넷과 완성차 대형주는 혼조세를 보였다. NAVER(035420)는 22만 4000원으로 1.32% 하락했고, 현대차는 59만 7000원으로 0.83% 내렸다. LG전자는 22만 6000원으로 0.89% 상승해 선방했으며, LG씨엔에스(064400)는 9만 3000원으로 0.85% 하락했다. 미래에셋증권(006800)은 5만 1100원으로 0.20% 내리며 약보합권에서 거래를 마쳤다.이날 검색 상위 종목군은 삼성전자와 NAVER, 현대차 등 시가총액 상위 대형주의 조정 속에서도 SK하이닉스, 주성엔지니어링, 스피어, 삼화콘덴서, 현대무벡스 등 고탄력 종목으로 매수세와 관심이 빠르게 이동하는 모습을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자