[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조세…주성엔지니어링·심텍 급등, 2차전지주는 약세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 업종별 혼조세 전개

알테오젠 상승, 2차전지·로봇주 약세

주성엔지니어링·심텍 등 반도체 장비 급등

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11일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 바이오와 반도체 장비 일부 종목이 강세를 나타내는 가운데, 2차전지와 로봇 관련 대표주는 약세를 기록 중이다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 33만 7500원으로 전일 대비 7.14% 오르며 강한 흐름을 보였다. 시가총액 18조 854억원으로 코스닥 대장주 지위를 유지했고, 거래량은 46만 7501주를 기록했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 15만 6800원으로 4.68% 하락했고, 에코프로(086520)도 10만 2900원으로 2.83% 밀리며 2차전지 대표 종목들의 약세가 두드러졌다.레인보우로보틱스(277810)는 57만 4000원으로 4.01% 하락했다. HLB(028300)도 4만 7350원으로 2.37% 내렸고, 삼천당제약(000250)은 24만 4000원으로 5.61% 하락해 낙폭이 상대적으로 컸다. 펩트론(087010)과 에이비엘바이오(298380), 파두(440110), HPSP(403870)도 각각 약세 흐름을 나타냈다.반면 반도체 장비주와 일부 IT·소부장 종목은 강하게 올랐다. 주성엔지니어링(036930)은 22만 9750원으로 17.09% 급등했고, 거래량도 355만 7510주로 크게 늘었다. 원익IPS(240810)는 13만 5200원으로 15.85% 상승했으며, 이오테크닉스(039030)도 47만 1000원으로 7.53% 올랐다. 심텍(222800)은 13만 1800원으로 20.37% 치솟아 이날 상위 종목군 내 가장 두드러진 상승률을 기록했다. 현대무벡스(319400)도 6.21%, 서진시스템(178320)은 3.73%, 리노공업(058470)은 2.47% 상승했다.바이오주 내에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 코오롱티슈진(950160)은 10만 1000원으로 1.20% 상승했고, 리가켐바이오(141080)는 13만 2600원으로 1.30% 올랐다. 반면 펩트론, 에이비엘바이오, HLB, 삼천당제약은 나란히 약세를 나타내며 투자 심리가 엇갈렸다.외국인 보유 비중이 높은 종목 가운데서는 HPSP가 34.60%, 피에스케이(319660)가 26.41%, 파두가 24.69%, 이오테크닉스가 24.83%, 리노공업이 23.10%를 기록했다. 다만 이날 주가 흐름은 외국인 비중과 반드시 같은 방향으로 움직이기보다 업종별 수급과 개별 재료에 따라 차별화되는 모습이다.거래량 기준으로는 주성엔지니어링, HPSP, 원익IPS, 현대무벡스, 심텍 등이 상대적으로 활발한 매매를 보였다. 코스닥 시총 상위주는 현재 뚜렷한 주도 업종 하나로 수렴되기보다 반도체 장비와 일부 바이오 강세, 2차전지 약세가 동시에 전개되는 장세로 해석된다.이날 장중 코스닥 시총 상위권은 실적 기대가 반영된 반도체 장비주 중심의 매수세와 고밸류 성장주에 대한 차익 실현이 맞물리며 혼조 양상을 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자