[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 약세 우위…삼성전자 2%대 하락, SK하이닉스는 강보합

세줄 요약 코스피 시총 상위주 장중 약세 우위

삼성전자 2%대 하락, SK하이닉스 강보합

자동차·2차전지·금융주 동반 약세

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11일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 반도체와 자동차, 2차전지, 금융 등 주요 대형주 전반에 매도세가 우세한 가운데 일부 종목만 제한적인 상승세를 나타내고 있다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 29만 5500원으로 전일 대비 7000원(2.31%) 하락했다. 거래량은 1564만 5104주를 기록했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 205만 2000원으로 4000원(0.20%) 오르며 대형 반도체주 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. SK스퀘어(402340)도 118만 4000원으로 0.08% 상승했고, 삼성전자우(005935)는 19만 1700원으로 0.10% 올랐다.자동차주는 낙폭이 상대적으로 컸다. 현대차(005380)는 58만 3000원으로 3.16% 하락했고, 기아(000270)는 15만 2250원으로 4.66% 밀렸다. 현대모비스(012330)도 56만 2000원으로 1.40% 내렸다. 자동차 업종 전반의 차익실현 매물이 시총 상위주 약세를 키우는 모습이다.전기전자와 2차전지 관련주도 부진했다. 삼성전기(009150)는 174만 9000원으로 3.10% 하락했고, LG에너지솔루션(373220)은 38만 원으로 1.43% 내렸다. 삼성SDI(006400)도 48만 2500원으로 2.82% 약세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(207940)는 128만 원으로 1.39% 하락했고, 셀트리온(068270)도 16만 3900원으로 2.03% 밀렸다.조선·방산·원전 관련 대형주도 동반 약세를 보였다. HD현대중공업(329180)은 62만 9000원으로 1.87% 하락했고, 한화에어로스페이스(012450)는 100만 3000원으로 2.72% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 6800원으로 4.72% 하락해 시총 상위주 가운데 낙폭이 두드러졌다.금융주 역시 약세권이다. KB금융(105560)은 14만 9800원으로 2.73% 하락했고, 신한지주(055550)는 9만 6800원으로 1.43% 내렸다. 삼성생명(032830)은 36만 5500원으로 0.68% 하락했다. 반면 삼성물산(028260)은 40만 9500원으로 0.49% 상승하며 방어적인 흐름을 나타냈다. SK(034730)는 56만 8000원으로 1.90% 하락했다.이날 장중 시가총액 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자우, 삼성물산 등 일부에 그쳤고, 나머지 대부분 종목은 하락세를 기록 중이다. 특히 외국인 비중이 높은 KB금융(79.86%), 삼성전자우(76.87%), 신한지주(61.48%), SK하이닉스(51.05%) 등의 수급 향방도 장 후반 변수로 주목된다.장중 코스피 대형주는 업종별 차별화 속에서도 전반적인 하방 압력이 우세한 모습이며, 오후 장에서는 반도체 강세 지속 여부와 자동차·2차전지주의 낙폭 축소 가능성이 시장 분위기를 좌우할 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자