[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 대형 기술주 급락, 검색 상위권 약세

SK이터닉스 상한가, 후성·한화오션 강세

에너지·조선·전력기기 순환매 확대

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10일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 대형 기술주 급락과 일부 개별 종목 급등이 맞물리며 극심한 온도 차를 보였다. 검색 비율 상위권에는 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), NAVER(035420), LG전자(066570), 삼성전기(009150) 등 시가총액 상위 대표주들이 대거 포진했지만 주가는 대부분 큰 폭으로 밀렸다.검색 1위 삼성전자는 30만 2500원으로 전일 대비 1만 9500원(6.06%) 하락했다. 장중 31만 4500원까지 올랐지만 저가는 29만 5250원까지 밀리며 변동성이 컸고, 거래량은 2615만 3675주를 기록했다. 2위 SK하이닉스는 204만 8000원으로 16만 7000원(7.54%) 내렸고, 장중 218만 원과 199만 2000원 사이에서 움직였다. 거래량은 483만 3024주였다.플랫폼과 전기전자 종목의 낙폭도 두드러졌다. NAVER는 22만 7000원으로 11.67% 급락해 상위 20개 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. LG전자는 22만 4000원으로 9.68% 하락했고, 삼성전기는 180만 5000원으로 8.38% 밀렸다. 카카오(035720)는 3만 8150원으로 3.42% 내렸고, LG씨엔에스(064400)도 9만 3800원으로 5.25% 하락 마감했다.자동차와 부품주도 전반적으로 약세였다. 현대차(005380)는 60만 2000원으로 5.79% 하락했고, 현대모비스(012330)는 57만 원으로 4.20% 내렸다. LG이노텍(011070)은 109만 원으로 4.13% 하락했고, 삼성SDI(006400) 역시 49만 6500원으로 3.59% 밀렸다. 삼성전자우(005935)도 19만 1500원으로 5.90% 하락해 본주와 함께 약세 흐름을 나타냈다.반면 일부 개별 종목에는 매수세가 강하게 유입됐다. SK이터닉스(475150)는 4만 4350원으로 전일 대비 29.87% 오르며 상한가를 기록했다. 시가와 고가가 모두 4만 4350원으로 같아 개장 직후 강한 매수세가 집중된 것으로 풀이된다. 후성(093370)은 1만 6240원으로 20.12% 급등했고 거래량은 3275만 8815주로 상위 종목 중 가장 활발했다. 한화오션(042660)은 11만 200원으로 7.83%, LS ELECTRIC(010120)은 23만 6000원으로 7.52% 상승했다. 주성엔지니어링(036930)도 19만 9000원으로 3.81% 올랐다.두산 계열 종목은 흐름이 엇갈렸다. 두산에너빌리티(034020)는 9만 1100원으로 1.30% 하락하며 상대적으로 낙폭을 제한했지만, 두산로보틱스(454910)는 10만 6600원으로 8.58% 급락했다. 대한광통신(010170)도 1만 6300원으로 11.12% 내려 낙폭 상위권에 이름을 올렸다.이날 검색 상위 종목군은 반도체와 인터넷, 전기전자 대형주의 급락이 투자심리를 짓눌렀지만, 에너지·조선·전력기기 등 일부 테마성 종목에는 강한 순환매가 이어지며 종목별 차별화 장세가 뚜렷하게 전개됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자