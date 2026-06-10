“공포에 샀는데 또 공포” 삼전닉스 8%↓…외국인은 2조 던졌다 [내가샀다]

코스피 6% 급락…개인 3조원 ‘줍줍’

‘30만전자’·‘200만닉스’도 위태

이미지 확대 코스피 하락 출발 스피가 전 거래일(8096.93)보다 197.16포인트(2.43%) 내린 7899.77에 개장한 10일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 2026.06.10 뉴시스

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 장중 8%대 급락

코스피 7700선 붕괴, 변동성 확대

개인 저가매수 후 이틀 만에 손실 우려

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코스피가 ‘현기증 장세’를 이거가는 10일 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 8%대 안팎까지 하락했다. ‘브로드컴 쇼크’로 증시가 급락했던 지난 8일 이들 종목에 진입한 투자자들은 불과 이틀만에 손실을 우려해야 하는 처지가 됐다.이날 오후 1시 30분 유가증권시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 7.07%, 8.71% 하락하며 낙폭을 6%대까지 키웠다.이날 3.42% 하락 출발했던 삼성전자는 이날 오후 들어 30만원선까지 깨졌고, SK하이닉스는 202만원까지 내려앉았다. 이에 코스피는 6%대 하락하며 7700선마저 내줬다.코스피가 불과 사흘 동안 ‘역대급’ 변동성을 보이면서 삼성전자와 SK하이닉스에 뒤늦게 뛰어든 투자자들은 불안을 호소하고 있다.코스피가 8.29% 하락해 7500선마저 내준 지난 8일 개인 투자자는 총 1조 7630억원어치를 순매수했다. 삼성전자가 30만원, SK하이닉스가 200만원선이 무너지자 ‘저가 매수’의 기회로 보고 뛰어든 것이다.이어 9일 삼성전자가 8.97% 오른 32만 2000원, SK하이닉스가 15.91% 오른 221만 5000원에 장을 마감하자 ‘공포에 산다’를 외친 투자자들은 수익권에 진입했지만, 불과 하루만에 수익의 상당 부분을 반납하게 됐다.NH투자증권이 자사의 앱을 이용하는 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 삼성전자가 29만 5500원, SK하이닉스가 191만 1000에 마감한 지난 8일 기준 삼성전자 투자자의 17.33%, SK하이닉스 투자자의 31.41%가 손실 구간에 진입했다.현재 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 8일 종가보다는 소폭 높지만, 데이터에 따르면 삼성전자가 30만원대, SK하이닉스가 200만원대에 신규 진입한 투자자의 상당수는 현재 손실 구간인 것으로 추정된다.코스피가 재차 급락하는 동안 개인 투자자들은 ‘줍줍’에 나서고 외국인은 ‘팔자’에 나서는 패턴이 이어지고 있다.전날 유가증권시장에서 6169억원을 순매도한 개인 투자자는 현재 3조원 넘게 순매수를 이어가고 있다.반면 외국인은 2조 6000억원 넘게 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 기관도 5400억원어치 순매도하고 있다.김소라 기자