[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·IT 대형주 약세, 검색 상위권 집중

자동차·조선·방산·전력기기 관련주 강세

SK이터닉스 상한가, 테마별 수급 분산

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10일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체 대형주의 약세와 방산·조선, 일부 친환경·전력설비 관련주의 강세가 엇갈리는 흐름을 보였다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 31만 1000원으로 전일 대비 1만 1000원(-3.42%) 내렸고, SK하이닉스(000660)도 214만 원으로 7만 5000원(-3.39%) 하락했다. LG전자(066570)(-3.63%), NAVER(035420)(-3.50%), LG이노텍(011070)(-4.93%)도 동반 약세를 나타내며 기술주 전반에 매물이 출회되는 모습이다.검색 비중 상위권에서는 삼성전자(18.50%)와 SK하이닉스(13.79%)로 관심이 집중됐다. 삼성전자는 시가와 현재가가 같은 31만 1000원에서 출발한 뒤 장중 30만 9500원까지 밀렸고, SK하이닉스는 213만 7000원에 시가를 형성한 뒤 214만 9000원까지 반등했지만 여전히 약세권에 머물렀다. LG전자는 23만 9000원으로 24만 원선을 밑돌고 있으며, NAVER도 24만 8000원으로 25만 원선을 내줬다.반면 자동차주는 상대적으로 견조했다. 현대차(005380)는 65만 원으로 1만 1000원(+1.72%) 상승했고, 현대모비스(012330)는 61만 원으로 1만 5000원(+2.52%) 올랐다. 현대차는 장중 65만 3000원, 현대모비스는 61만 원까지 오르며 개장 초반 매수세가 유입됐다.개별 종목 가운데서는 SK이터닉스(475150)가 가장 강한 흐름을 보였다. SK이터닉스는 4만 4350원으로 전일 대비 1만 200원(+29.87%) 급등하며 상한가에 직행했다. 시가·고가·저가가 모두 같은 가격으로 형성돼 개장과 동시에 매수세가 집중된 것으로 해석된다. 한화솔루션(009830)도 3만 8350원으로 2800원(+7.88%) 뛰었고, 한화시스템(272210)은 9만 900원(+4.97%), LS ELECTRIC(010120)은 22만 9500원(+4.56%), 한화오션(042660)은 10만 5800원(+3.52%)으로 강세를 나타냈다.조선·방산·중공업 관련 종목의 흐름도 눈에 띄었다. 삼성중공업(010140)은 2만 6200원으로 1.35% 상승했고, 두산로보틱스(454910)는 11만 7100원으로 0.43% 올랐다. 반면 두산에너빌리티(034020)는 9만 1000원으로 1.41% 하락해 혼조세를 보였다. 미래에셋증권(006800)(0.68%), 에코프로(086520)(1.96%), 삼성SDI(006400)(1.17%) 등도 소폭 오름세를 나타냈다.전체적으로 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 IT 대형주의 조정이 두드러지는 가운데 자동차, 조선, 방산, 전력기기 관련주로 수급이 분산되는 양상이다. 특히 검색 상위 종목 상당수가 업종별로 엇갈린 등락을 보이면서 단기 테마와 실적 기대가 맞물린 차별화 장세가 전개되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자