[서울데이터랩]미국 증시 혼조 마감…다우 오르고 나스닥·반도체 약세

세줄 요약 다우 상승, 나스닥·반도체 약세로 혼조 마감

기술주·반도체주 조정, 투자심리 위축

금융주·방어주 강세, 일부 경기순환주 매수

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9일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 업종별 차별화가 두드러진 가운데 혼조세로 마감했다. 다우존스 지수는 상승 마감한 반면 나스닥과 반도체 관련 지수는 약세를 보이며 기술주 중심의 부담이 이어졌다.이날 다우존스 지수는 전장보다 86.10포인트(0.17%) 오른 5만872.11에 거래를 마쳤다. 반면 S＆P 500 지수는 19.08포인트(-0.26%) 내린 7386.65, 나스닥 종합지수는 250.84포인트(-0.97%) 하락한 2만5678.82를 기록했다. 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수도 329.76포인트(-1.12%) 떨어진 2만9084.50으로 장을 마감했다.특히 반도체 업종의 약세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 248.88포인트(-1.93%) 내린 1만2657.81에 마감해 주요 지수 가운데 가장 큰 낙폭을 보였다. 장중 변동성도 컸다. 나스닥 종합지수는 2만6110.31에 출발한 뒤 2만4980.38까지 밀렸고, 필라델피아 반도체지수 역시 장중 1만1794.15까지 내려앉았다.투자심리도 다소 위축된 모습이었다. 변동성 지수(VIX)는 0.95포인트(5.02%) 오른 19.87을 나타냈다. 다만 경기 민감 업종 전반이 모두 약했던 것은 아니었다. 다우운송지수는 293.79포인트(1.33%) 상승한 2만2426.52로 마감해 일부 경기순환주에서는 매수세가 확인됐다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목에서는 금융주와 방어주가 상대적으로 강했다. 제이피모간체이스는 0.51%, 비자는 1.68%, 마스터카드는 1.97%, 뱅크오브아메리카는 1.47% 올랐다. 존슨앤드존슨은 2.08%, 코카콜라는 2.26%, P＆G는 2.46%, GE 에어로스페이스는 2.61% 상승했다. 반면 엑슨 모빌은 1.87%, 셰브론은 1.31%, 오라클은 2.84%, HSBC 홀딩스 ADR은 2.39% 하락했다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 대형 기술주와 반도체주 중심의 약세가 지수 하락을 이끌었다. 애플은 3.64%, 마이크로소프트는 2.02%, 아마존은 0.42%, 브로드컴은 1.12%, 테슬라는 3.00%, 메타는 0.14% 하락했다. 엔비디아도 0.22% 내렸고, AMD는 3.02%, 인텔은 2.13%, 시스코 시스템즈는 3.05%, ARM 홀딩스 ADR은 6.22% 급락했다.반면 일부 종목은 선별적으로 상승했다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.26%, 0.31% 올랐고, ASML 홀딩 ADR은 1.64%, 램리서치는 0.84%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.43% 상승했다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데서는 TSMC ADR도 0.26% 오르며 강보합으로 거래를 마쳤다.거래대금 상위 종목을 보면 기술주에 거래가 집중됐다. 나스닥 시장에서는 엔비디아가 368억달러, 테슬라가 236억달러, 애플이 203억달러 규모의 거래대금을 기록했다. 뉴욕증시에서는 TSMC ADR이 89억3000만달러, 오라클이 53억1000만달러, 일라이 릴리가 42억8000만달러로 활발한 거래를 보였다.종합하면 이날 미국 증시는 다우의 상대적 강세와 기술주 중심 나스닥의 약세가 엇갈린 장세였다. 금융·소비재·헬스케어 등 일부 방어적 성격의 종목들이 지수를 떠받쳤지만, 반도체와 대형 기술주의 조정이 시장 전반의 투자심리를 제약하는 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자