“떨어질때 사서 오르면 판다” 개미도 ‘팔자’…공포지수 ‘역대 최고’

코스피 8% 급등…개인 6000억원 순매도

‘한국형 공포지수’ 역대 최고점 기록

이미지 확대 8000선 회복 마감한 코스피 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 612.52포인트(p)(8.18%) 상승한 8096.93, 코스닥은 전 거래일 대비 56.42포인트(p)(6.19%) 오른 967.18로 마감했다. 2026.6.9 뉴스1

세줄 요약 코스피, 급락 뒤 하루 만에 8%대 급등

개인, 급락 매수 후 반등장 차익실현

VKOSPI, 역대 최고치 경신하며 공포 확산

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코스피가 8% 급락한 뒤 하루 만에 8% 급등하는 ‘현기증’ 장세를 이어간 8일과 9일 사이 개인 투자자들이 ‘공포에 사서 오르면 파는’ 전략으로 수익을 낸 것으로 분석된다.9일 한국거래소에 따르면 이날 개인은 유가증권시장에서 6169억원을 순매도했다. 이로써 지난달 29일 이후 6거래일 만에 순매도로 전환했다.외국인도 1조 9850억원을 순매도하며 이날까지 22거래일째 ‘팔자’를 이어갔다. 반면 기관이 2조 2542억원 순매수하며 나 홀로 ‘사자’에 나섰다.전날 8.29% 급락했던 코스피는 새벽 미 뉴욕증시에서 엔비디아 등 반도체 관련주들이 반등하자 ‘V자 반등’에 성공했다. 삼성전자가 8.97%, SK하이닉스가 15.91% 급등하자 코스피는 전 거래일 대비 612.52포인트(8.18%) 오른 8096.93으로 거래를 마쳤다. 이는 지난달 21일(606.64포인트)을 뛰어넘는 역대 최대 폭 상승이다.코스피가 급락한 전날 1조 7000억원 넘게 순매수에 나섰던 개인은 이날 ‘삼전닉스’가 급등하자 일부 매도해 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.증권가에서는 미 뉴욕증시를 덮친 ‘브로드컴 쇼크’가 인공지능(AI) 반도체 랠리에 제동을 걸 정도의 사안은 아니라고 분석한다. 다만 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 우려와 중동의 지정학적 리스크 등으로 증시의 변동성이 커져 ‘현기증 장세’는 당분간 이어질 것이라는 게 중론이다.‘삼전닉스’의 랠리를 재확인한 이날 ‘한국형 공포지수’라 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)가 급등해 역대 최고치를 갈아치운 것이 시장 전반에 확산한 공포 심리를 드러낸다.VKOSPI는 이날 91.23까지 올라 미국과 이스라엘의 이란 침공 직후인 지난 3월 4일(80.37) 기록했던 역대 최고치를 훌쩍 뛰어넘었다.문남중 대신증권 연구원은 “미국의 5월 고용을 시작으로 소비자물가지수(CPI), 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상 등을 거치며 연준의 금리 인상 가능성이 금융시장의 우려를 확산시킬 것”이라며 “이로 인한 증시 변동성 확대가 시작된 것으로, 내리면 사고 오르면 파는 접근이 유효할 것”이라고 조언했다.김소라 기자