[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 강세…알테오젠 12%대 급등, HPSP 22%대 치솟아

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 장중 전반 강세

알테오젠·HPSP 급등, 반도체주 매수 집중

바이오·소부장 동반 상승, 일부 종목 약세

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9일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 장중 수급이 반도체와 바이오 대형주로 집중되면서 지수 기여도가 높은 종목군이 일제히 오름세를 보이는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 32만 6000원으로 전일 대비 3만 6500원(12.61%) 급등했다. 시가총액 2위 에코프로비엠(247540)은 16만 5900원으로 3.88% 상승했고, 에코프로(086520)도 10만 7600원으로 2.28% 올랐다. 레인보우로보틱스(277810)는 61만 5000원으로 0.82% 상승해 대형 로봇주 가운데는 상대적으로 완만한 흐름을 보였다.반도체 장비와 부품주 강세도 두드러졌다. 주성엔지니어링(036930)은 18만 9500원으로 3.67% 상승했고, 원익IPS(240810)는 11만 8200원으로 12.68% 뛰었다. 이오테크닉스(039030)도 43만 8500원으로 10.59% 상승했으며, HPSP(403870)는 5만 7700원으로 22.38% 급등해 상위 종목 중 가장 강한 상승률을 기록했다. 심텍(222800) 역시 11만 2300원으로 12.30% 올랐고, 리노공업(058470)은 9만 9900원으로 17.39% 급등했다. 특히 HPSP는 거래량이 868만 3085주로 크게 늘어 장중 매수세가 집중됐다.바이오주도 강한 탄력을 이어갔다. 코오롱티슈진(950160)은 9만 9900원으로 11.87% 상승했고, 삼천당제약(000250)은 25만 500원으로 4.81% 올랐다. 펩트론(087010)은 24만 9500원으로 8.24%, 에이비엘바이오(298380)는 9만 3900원으로 5.98%, 리가켐바이오(141080)는 13만 200원으로 11.76% 각각 상승했다. HLB(028300)도 4만 9700원으로 2.90% 오르며 상승 흐름에 동참했다.개별 종목별로는 서진시스템(178320)이 7만 1500원으로 10.00%, 케어젠(214370)이 7만 5600원으로 10.85% 상승하며 두 자릿수 오름세를 보였다. 반면 파두(440110)는 10만 2700원으로 3.66% 하락했고, 로보티즈(108490)도 28만 3000원으로 2.25% 밀리며 상위 종목군 내에서 드물게 약세를 나타냈다.전체적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 상승 종목이 하락 종목을 크게 웃돌며 위험자산 선호 심리가 우세한 장중 흐름을 보여주고 있다. 특히 바이오와 반도체, 일부 로봇·소부장 종목을 중심으로 매수세가 확산하면서 대형 성장주 강세가 부각되는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자