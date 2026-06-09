‘급락 딛고 반등’ 30만전자·200만닉스 회복…코스피 ‘매수사이드카’ 발동

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 장 초반 급반등

코스피 4%대 상승, 7800선 회복

코스피 매수 사이드카 전격 발동

이미지 확대 코스피 상승 9일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피는 전 거래일(7484.41)보다 213.35포인트(2.85%) 오른 7697.76에 개장했다. 2026.06.09. 뉴시스

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전장 급락했던 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 9일 장 초반 급반등했다.한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 오전 9시 8분 현재 전 거래일보다 1만 3000원(4.40%) 오른 30만 8500원에 거래되고 있다.SK하이닉스는 11만 5000원(6.02%) 상승한 202만 6000원을 기록했다.중동 지정학적 리스크 완화와 간밤 미국 반도체주 강세가 투자 심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.8일(현지시간) 미국 증시는 중동 긴장 완화 기대감에 투자심리를 회복했다.지난 6일 급락했던 반도체주도 일제히 반등했다.마이크론이 9.87% 급등한 가운데 KLA(9.27%), 어플라이드 머티어리얼즈(8.64%), 램리서치(6.98%), ASML(6.54%), AMD(5.14%) 등이 강세를 보였다. 엔비디아도 한국 기업들과의 AI 협력 확대 기대에 1.73% 상승했다.KB증권은 이날 SK하이닉스에 대해 인공지능(AI) 서버 수요 증가 및 메모리 탑재 용량 확대 기조가 장기간 지속될 것이라며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 380만원을 유지했다.코스피도 전날의 급락을 딛고 4% 안팎 올라 7800선을 되찾았다.이날 오전 9시 11분 현재 코스피는 전날보다 316.76포인트(4.23%) 오른 7801.17이다.지수는 전장 대비 213.35포인트(2.85%) 오른 7697.76으로 출발해 상승폭을 키우고 있다.코스피는 이날 장 초반 급등으로 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 12분 52초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 60.80포인트(5.16%) 상승한 1239.05였다.코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.전날에는 급락에 코스피와 코스닥 시장에서 각각 서킷브레이커는 물론 매도 사이드카가 잇달아 발동됐는데 하루만에 급등으로 코스피 매수 사이드카가 발동됐다.같은 시간 코스닥 지수는 전날보다 34.74포인트(3.81%) 오른 946.13이다.신진호 기자